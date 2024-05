Sehnsucht nach traditionellen Rollenbildern Manchmal wäre ich gerne Hausfrau

Das erste Mal, dass ich ahnte, dass das alles nicht so easy wird, war eigentlich ein ziemlich glücklicher Tag. Ich hatte gerade meinen Traumjob gekriegt.

Als ich mich im November 2021 auf die Stelle bewarb, war ich 34 Jahre alt und kinderlos. Als die Zusage im März darauf kam, hatte ich gerade meinen 35. Geburtstag gefeiert – und war im dritten Monat schwanger mit Zwillingen.

Nicht ideal, das war mir damals auch schon klar. Auch weil ich regelmäßig von meinem Wohnort Hamburg zu meinem Arbeitsort Berlin pendeln müsste. Aber andere kriegen das ja auch hin.

Kriegen sie doch, oder? Ich rief meine Freundin Stefanie an. „Ich hab den Job“, sagte ich. Stille. Jetzt schreit sie bestimmt vor Freude, dachte ich. Stattdessen: „Oh, das tut mir leid, ich hatte mir so für dich gewünscht, dass es nicht klappt“.

Hatte ich mich etwa verwählt?

Meine Freundin steht eigentlich nicht im Verdacht, Eva-Herman-Thesen zu vertreten und Frauen zurück an den Herd zu wünschen. Im Gegenteil. Ich habe sie angerufen, weil sie eine dieser Frauen ist, die alles gebacken kriegen.

Die drei Monate nach der Geburt ihrer Tochter wieder im Büro saß. Die noch ein zweites Kind bekam, selten weniger als 50 Stunden pro Woche arbeitet, einen Hund, ein Pferd und einen Mann hat, der beruflich viel unterwegs ist – und, fast am wichtigsten, trotzdem meistens gute Laune hat.

Und die mir jetzt beichtet, wie sehr sie es bereut, nicht mehr Zeit mit ihren Kindern verbracht zu haben. Wie wahnsinnig es war, sich mit entzündeten Brustwarzen und zwei Stunden Schlaf ins Büro zu schleppen. Dass sie seit der Geburt ihrer Tochter vor 14 Jahren keine Pause mehr hatte. Puh. Ich hatte ja keine Ahnung.

Natürlich ist das ein extremes Beispiel. Laut Statistischem Bundesamt nehmen Frauen in Deutschland durchschnittlich 14,6 Monate Elternzeit. Nur wenige kehren also so kurz nach der Geburt wieder zurück in den Job.

Und auch nicht jede legt sich noch Hund, Pferd und einen Mann mit stressigem Job zu. Bestimmt gibt es auch Berufe und Branchen, in denen man Kinder und Karriere besser vereinbaren kann als im Journalismus, in dem meine Freundin und ich arbeiten.

Leben zwischen Zwillingen und Karriere

Trotzdem: Mich beschlich eine Ahnung, dass mein Leben zwischen Zwillingen und Karriere zumindest eine Herausforderung wird. Ich reichte also neun Monate Elternzeit ein. Sicher ist sicher. In dieser Zeit lässt sich doch alles regeln: Kitaplatz, Babysitter, die Pendelei nach Berlin.

Am Ende kehrte ich 18 Monate nach der Geburt meiner Söhne zurück in den Job.

Warum? Weil wir eben nichts geregelt hatten. Woher soll man vorher wissen, wie wahnsinnig kompliziert es ist, vier Leute morgens fertig zu machen? Dass man Kinder mit knapp einem Jahr nicht zehn Stunden in der Kita lassen kann, also zumindest nicht unsere? Dass ein Babysitter-Netzwerk gar nichts hilft, wenn man vor allem abends und morgens zwei Stunden Hilfe braucht. Mein Freund und ich wussten es auf jeden Fall nicht.

Eines Abends, ich war gerade mit ordentlich Verspätung nach einem langen Arbeitstag aus Berlin zurückgekommen und lag mit kränkeldem Kleinkind im Bett, stieß ich auf das Instagram-Profil von @Ballerinafarm. Dahinter steckt die US-Amerikanerin Hannah Neeleman aus Utah. Früher hat sie an der prestigeträchtigen Juilliard School Ballett studiert und bei Schönheitswettbewerben mitgemacht.

Heute hat sie acht (!!!) Kinder. Erstaunlich genug. Noch erstaunlicher ist nur, dass sie außerdem die Zeit findet, Sauerteigbrot zu backen, Fliederbeermarmelade einzukochen und riesige Blumensträuße zu arrangieren.

Tradwifes tragen Blümchenkleider, backen, kochen und stellen ihren Männern das Dinner auf den Tisch. Autorin Lin Freitag wundert sich, warum sie sich das eigentlich so gerne anguckt

Natürlich sieht sie dabei blendend aus, genau wie ihre Kinder. Und natürlich weiß ich auch, dass das alles inszeniert ist – und an einem stinknormalen Montag mit Sicherheit anders aussieht. Aber das ist ja immer so eine Sache mit der Ratio.

Ich habe noch nie Brot gebacken oder die Lust verspürt, Marmelade einzukochen – trotzdem konnte ich nicht aufhören, dieser Frau dabei zuzusehen. Und ich war nicht allein: Auch meine Freundinnen (keine davon Hausfrau) schickten mir Videos von ihr.

Hannah Neeleman ist eine der prominentesten Vertretinnen der sogennanten Tradwife-Bewegung, kurz für „Traditional Wife“, zu Deutsch: Hausfrau. Aber nicht nach heutigen Standards. Auf ihrer Farm ist die Welt in den 50er Jahren stehen geblieben. Neeleman trägt romantische Blümchenkleider, backt, kocht und stellt ihrem Mann abends das Dinner auf den Tisch. Einerseits natürlich furchtbar. Andererseits scheint sie ganz happy mit ihrer Rolle.

Neeleman folgen sieben Millionen Menschen auf Tiktok. Eine Plattform, die allem von Leuten unter 30 Jahren genutzt wird. Insgesamt kommen Beitrage zu dem Thema dort auf mehr als 300 Millionen Abrufe. Warum wollen gerade junge Frauen, die eigentlich mit der Gewissheit aufgewachsen sind, dass sie alles werden können, ausgerechnet Hausfrau sein?

Frauen leiden häufiger unter Stress als Männer

Die Antwort ist einfach. Weil sie Frauen aus zwei verschiedenen Generationen an ihrer Aufgabe, Kinder und Karriere zu vereinbaren, scheitern haben sehen. Ihre Mütter, die sich meistens noch ein paar Jahre länger zuhause blieben, danach in Teilzeit arbeiteten – und später kaum Rente bekommen.

Und ihre älteren Kolleginnen und Schwestern, die nach der Geburt ihrer Kinder wieder zur Arbeit gingen, als wäre nichts gewesen. Und irgendwann merkten: Ups, da ist ja doch ganz schön viel gewesen. Die einen schauen sich nach einem Job um, der im Zweifel unter ihren Qualifikationen liegt, aber in Teilzeit gut zu schaffen ist. Andere arbeiten weiter und weiter.

Eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag der Kaufmännischen Krankenkasse unter 1000 Eltern hat ergeben, dass 62 Prozent mit minderjährigen Kindern häufig oder sehr häufig gestresst sind. Fast 70 Prozent der Befragten fühlen sich manchmal erschöpft oder ausgebrannt. Und auch wenn man hoffte, dass es längst anders wäre, sind es vor allem Frauen, die betroffen sind.

Frauen leisten laut Statistischem Bundesamt nicht nur rund 44 Prozent mehr unbezahlte Sorgearbeit (also putzen, einkaufen, Kinderbetreuung und so weiter) als Männer. Sie sind auch in der Regel berufstätig: Mittlerweile arbeiten knapp 70 Prozent der Mütter minderjähriger Kinder. Macht zusammen? Viel zu viel Arbeit!

70 Prozent der Eltern fühlen sich manchmal erschöpft und ausgebrannt

Das Problem ist nicht neu, aber noch lange nicht gelöst. Müssen zwei Leute in der Familie Beruf und Familie miteinander vereinen, erfordert das ziemlich viele Absprachen. Das führt, logo, zu neuen Konflikten in der Partnerschaft, aber vor allem: zu noch mehr Stress.

Stress, den die Tradwifes zumindest nicht haben. Damit will ich nicht sagen, dass Leute wie Hannah Neelman auf ihrer Farm Däumchen drehen. Ich bin mir sicher, dass die Frau härter ackert als jeder CEO. Auch wenn ich mich wiederhole: acht (!!!) Kinder. Plus die ganzen TikTok-Videos. Nur wird sich das vermutlich nicht in ihrem Rentenbescheid widerspiegeln.

Tradwifes führen ein Leben mit weniger Kompromissen

Warum faszinieren mich Hannah Neelemann und all die anderen Tradwifes dann so? Ich habe mit diesen Frauen nichts gemein. Ich bin noch nicht mal mit dem Vater unserer Kinder verheiratet. Also schon qua Beziehungsstatus nicht für die Rolle als Tradwife qualifiziert. Vielmehr wäre ich eine SAHG (Stay-at-Home-Girlfriend). Ja, auch das gibt es.

Wenn nur einer arbeitet und der andere sich um die Kinder kümmert, muss man sich nicht täglich dreimal absprechen, wer wann zu Hause ist. Lin Freitag, Tagesspiegel-Redakteurin

Aber darum geht es gar nicht. Worum ich die Tradwifes beneide, ist ein Lebensentwurf, der nicht von allzu vielen Kompromissen geprägt ist. Wo jeder nur einige wenige Rollen hat, die sich in der Regel nicht in die Quere kommen.

Wenn nur einer arbeitet und der andere sich um die Kinder kümmert, muss man sich nicht täglich dreimal absprechen, wer wann zu Hause ist. Oder das Essen macht. Oder zur Kita fährt. Oder eben das Geld verdient.

Mein Freund arbeitet um die 60 Stunden pro Woche. Ich 30. Dafür liegen Haushalt und die Kinderbetreuung weitgehend bei mir. Unsere Tage beginnen um spätestens 6.30 und enden frühestens gegen 20 Uhr. Unsere Kinder würde ich ungern abgeben, Wäsche muss man auch mal waschen. Das einzige, was ich machen könnte, um mein Leben zu entzerren, wäre zu kündigen. Und ich weiß: Allein, dass ich diese Möglichkeit hätte, ist privilegiert. Ich verdiene gut, aber mein Freund besser.

Ich würde zudem unterstellen, dass zwei erwerbsarbeitende Leute mit Kindern immer das Gefühl haben, keine ihrer Rollen gerecht zu werden. Bei mir ist das auf jeden Fall so. Wer nur drei bis sechs Stunden schläft, kann sich am nächsten Tag weniger gut konzentrieren. Ist gereizter. Seinem Partner gegenüber und den Kindern.

Von Freundschaften, Familie oder Hobbys ganz zu schweigen. Seit drei Wochen kriege ich es nicht gebacken, meine Freundin anzurufen, um ihr zur Verlobung zu gratulieren. Oder meiner Schwiegermutter zu sagen, wie leid es mir tut, dass ihre Freundin gestorben ist.

Warum arbeiten nicht alle einfach weniger?

Viele Frauen in meiner Generation sind der Meinung, Feminismus bedeute, die Wahl zu haben. Dass man selbst entscheiden kann, ob man Karriere macht oder nicht, Kinder bekommt und weiterarbeitet, oder nach der Geburt zu Hause bleibt. Eigentlich ein schöner Gedanke.

Auch ich kenne nur ein Paar, bei dem beide nach der Geburt ihres Kindes ihre Arbeitszeit verkürzt haben. Eins. Lin Freitag, Tagesspiegel-Redakteurin

Aber auch einer, der ziemlich viele Faktoren auslässt, die man nicht in der Hand hat. Strukturelle etwa, wie die Frage, ob man sich das Leben, das man gerne führen würde, auch leisten kann. Ob man einen Kitaplatz bekommt. Oder auch wie tolerant der Arbeitsmarkt mit Leuten umgeht, die neben ihrer Erwerbstätigkeit noch einen anderen Vollzeitjob haben. Leute, die Eltern sind. Oder die ihre Eltern pflegen müssen.

32 Stunden könnten doch beide Partner arbeiten, schlägt die Soziologin Jutta Allmendinger vor.

Die Berliner Soziologin Jutta Allmendinger hat vor ein paar Jahren einen interessanten Vorschlag gemacht. Warum arbeiten nicht alle nur noch 32 Stunden, aber dafür ein paar Jahre länger. Dann hätten beide Partner mehr Zeit für Kinder und all den anderen Kram. In der Praxis klappt das aber so gut wie nie, was vor allem an den Männern liegt. Nur neun Prozent der Väter arbeitet laut Statistischem Bundesamt in Teilzeit. Bei den Frauen sind es 67 Prozent.

Auch ich kenne nur ein Paar, bei dem beide nach der Geburt ihres Kindes ihre Arbeitszeit verkürzt haben. Eins. Alle anderen sind mit der Familiengründung in mehr oder weniger alte Rollenbilder zurückgefallen. Mit dem Unterschied, dass die Frau eben zusätzlich auch noch jeden Tag ins Büro geht.

Mit ihrer Karriere kommt sie dennoch nicht weiter. Statistisch stagniert ihr Verdienst ab der Geburt des ersten Kindes nahezu. Bei Männern steigt er ab diesem Zeitpunkt fast stetig an.

Ich glaube trotzdem nicht, dass Männer sich zurück zum klassischen Ein-Verdiener-Modell sehnen. Seit ich wieder arbeite, haben mein Freund und ich zwar mehr Streit, aber auch wieder mehr Gesprächsthemen. Ich fühle mich wieder mehr auf Augenhöhe.

Es ist beruhigend zu wissen, dass ich selbst genug Geld verdiene, um für mich und meine beiden Kinder zu sorgen. Zum Beispiel, wenn meinem Freund etwas passiert, er seinen Job verliert – oder wir uns trennen. Kann alles passieren. Und in diesem Moment werde ich ziemlich froh sein, dass ich keine Hausfrau bin.