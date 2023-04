„Siedler von Catan“-Erfinder Klaus Teuber ist tot

Klaus Teuber ist am 1. April nach kurzer und schwerer Krankheit verstorben, wie die Catan GmbH und der Kosmos-Verlag am Dienstag mitteilten. Er wurde 70 Jahre alt. Sein bekanntestes Spiel ist der Klassiker „Die Siedler von Catan“ von 1995, es wurde zu einem der erfolgreichsten Brettspiele in weit über 40 Ländern.

Teuber zählt zu den bekanntesten Spieleentwicklern Deutschlands. Neben „Catan“ gehören „Drunter & Drüber“, „Adel verpflichtet“ sowie „Barbarossa“ zu seinen Werken, sie wurden alle jeweils als „Spiel des Jahres“ ausgezeichnet. Bis zuletzt habe er am dritten Band seiner zum Spiel passenden Romantrilogie gearbeitet, wie der Kosmos-Verlag schrieb.

2002 gründete Teuber zusammen mit seiner Frau und seinen Söhnen die Catan GmbH, mit der er seine entwickelten Spiele vermarktete. „Mit seinen vielen preisgekrönten Spielen hat er Millionen von Menschen auf der ganzen Welt begeistert“, teilte der Kosmos-Verlag mit. Mit „Catan“ habe er ein einzigartiges Spiele-Universum erschaffen.

„Wir werden Klaus Teuber schmerzlich vermissen und ihm ein stets ehrendes Andenken bewahren“, wird der Kosmos-Verlag im „Börsenblatt“ zitiert. Teubers Lebenswerk soll „in seinem Sinne“ fortgeführt werden. (mit dpa)

