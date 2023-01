Silvesterkrawalle in Berlin „Eine Verschärfung des Strafrechts wäre kontraproduktiv“

Herr Singelnstein, Sie sind Professor für Kriminologie und Strafrecht an der Universität Frankfurt und beschäftigen sich seit Jahren mit der Polizei. Waren Sie von den massiven Ausschreitungen zu Silvester in Berlin überrascht?

Nicht wirklich, das ist ja kein völlig neues Phänomen. Silvester wird schon sehr lange als eine Nacht verstanden, in der mehr erlaubt und möglich ist als sonst. Und es gab in Berlin auch in den vergangenen Jahren schon Auseinandersetzungen mit der Polizei und Angriffe auf Rettungskräfte, auch wenn sich das Ausmaß augenscheinlich verändert. Aber dieses Silvester war das erste nach den Corona-Beschränkungen und das hatte offenbar Auswirkungen, sowohl auf die Intensität der Gewalt als auch die öffentliche Wahrnehmung. Die Diskussion dazu ist sehr aufgeheizt. Aus meiner Sicht wäre es hilfreich, erstmal zu schauen: Wie viele Vorfälle gab es denn nun wirklich in Berlin? Und wie war das anderswo im Land?

Die Gewalt hat eben nicht nur die Polizei getroffen, sondern auch Rettungskräfte. Woher kommt das?

Ich finde das eine spannende Frage, zu der es allerdings bislang nur wenig Forschung gibt. Meine Wahrnehmung ist, dass der Konflikt eigentlich auf die Polizei konzentriert ist und die Feuerwehr grundsätzlich anders gesehen wird. Gerade an Silvester scheint sich das nun ein Stück weit zu ändern.

Haben die Übergriffe auf Polizei und Rettungskräfte in Deutschland grundsätzlich zugenommen?

Das ist empirisch und wissenschaftlich umstritten. Was auf jeden Fall zugenommen hat, ist die Sensibilität innerhalb der Polizei und der Rettungskräfte. Auch deshalb werden solche Vorfälle anders wahrgenommen und intensiver politisch kommuniziert. Was nicht heißt, dass sich nichts verändert hätte und das es nur eine Frage der Wahrnehmung wäre.

Die Ausschreitung rund um die Sonnenallee sind politisch auch schnell als grundsätzliche Ablehnung der Polizei interpretiert worden. Sehen Sie das auch in Ihrer Forschung?

Es ist komplizierter: Die Polizei hat in weiten Teilen der Gesellschaft ein hohes Ansehen. In Befragungen sagen etwa 80 Prozent der Menschen, dass sie ein positives Bild von der Polizei haben, auch wenn das in den letzten Jahren etwas zurückgegangen ist. Das hört sich nach viel an, bedeutet umgekehrt aber auch, dass 20 Prozent und mehr der Befragten sagen, dass sie der Polizei nicht oder eher nicht vertrauen. Das ist für eine Gesellschaft ein großes Problem.

Tobias Singelnstein Prof. Dr. Tobias Singelnstein, Professor für Kriminologie und Strafrecht an der Universität Frankfurt © © RUB, Marquard Jahrgang 1977, ist gebürtiger Berliner und Professor für Strafrecht und Kriminologie am Fachbereich Rechtswissenschaft der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der Kriminologie, vor allem im Bereich Polizei und Justiz sowie im Strafrecht und Strafprozessrecht. An der Ruhr-Universität Bochum leitete Singelnstein ein Forschungsprojekt zu „Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamt*innen“, in dessen Rahmen es auch um Rassismus und Diskriminierungserfahrungen durch die Polizei ging. 2022 ist sein gemeinsam mit Benjamin Derin verfasstes Sachbuch „Die Polizei. Helfer, Gegner, Staatsgewalt“ bei Econ/Ullstein erschienen, außerdem ein gemeinsam mit Daniela Hunold verfasster Band mit dem Titel „Rassismus in der Polizei - eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme“.

Woher kommt das fehlende Vertrauen?

Weil Menschen ganz unterschiedliche Erfahrungen mit der Polizei machen. Wenn man zum Beispiel ein junger Mann ist, dem man den türkischen oder arabischen Migrationshintergrund ansieht, hat man eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, von der Polizei kontrolliert zu werden. Und es gibt es auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man von der Polizei anders behandelt wird.

Spricht aus der Gewalt auch eine grundlegende Ablehnung des Rechtsstaates, wie vielfach behauptet?

Man sollte diese Ausschreitungen nicht überhöhen. Meine Einschätzung wäre, dass das nicht explizit politisch gemeint ist und nicht auf eine grundsätzliche Ablehnung des Staates hinausläuft.

Man sollte diese Ausschreitungen nicht überhöhen. Tobias Singelnstein, Professor für Strafrecht und Experte für Polizeigewalt

Woher kommt die Gewalt dann?

Meist handelt sich bei den Akteuren um Gruppen von jungen Männern, bei denen gruppendynamische Prozesse eine erhebliche Rolle spielen – wie übrigens überall an Silvester. Nach allem was wir wissen, sind viele von ihnen im Alltag abgehängt und benachteiligt sowie mit Ablehnung und Ausschluss konfrontiert. Tage wie Silvester eröffnen dann eine Möglichkeit, ein bestimmtes Männlichkeitsbild auszuleben und mit Böllern und Gewalt eine Art der Selbstwirksamkeit zu erfahren.

Die Berliner Polizei hat in den letzten Jahren versucht, diverser zu werden, mehr Menschen mit Migrationsgeschichte einzustellen und dadurch auch rassistischen Vorurteile auf allen Seiten zu durchbrechen. Ist das gescheitert?

Ich glaube schon, dass das einen gewissen Effekt hat und ich denke, dass es wichtig ist, dass die Polizei die Diversität der Gesellschaft halbwegs widerspiegelt. Und trotzdem werden sich deswegen nicht alle Menschen von der Polizei vertreten und geschützt, sondern manche trotzdem eher bedroht sehen. Die Funktion und Rolle der Polizei ändert sich ja nicht, nur weil dort jetzt auch Menschen mit Migrationsgeschichte tätig sind.

Feuerwehrmänner löschen an Silvester eine brennende Barrikade aus Mülltonnen und Mietrollern an der Ecke Kottbusser Damm Sanderstraße © Christian Mang

Was könnte man stattdessen tun? Rechte Politiker fordern eine Verschärfung des Strafrechts, härteres Durchgreifen und mehr Polizei.

Aus wissenschaftlicher Sicht bringt das nichts, sondern ist eher kontraproduktiv.

Warum ist das so?

Mein Eindruck ist überhaupt nicht, dass solche Vorfälle nicht geahndet würden, sondern dass Polizei und Strafverfolgungsbehörden da durchaus konsequent sind und ihre Arbeit machen – sogar eher mit einem härteren Zugriff als in anderen Bereichen. Aber gerade bei Jugendlichen und Heranwachsenden wissen wir aus der kriminologischen Forschung sehr genau, dass Strafverfolgung und die damit verbundene Stigmatisierung viele negative Effekt haben, Marginalisierung und Abweichung weiter befördern, statt sie zu mindern. Und das Strafrecht ist in diesem Bereich schon sehr, sehr scharf.

Das Strafrecht ist bei Gewalt gegen die Polizei schon sehr, sehr scharf. Tobias Singelnstein, Strafrechtsexperte

Das Strafrecht wurde schon massiv verschärft, es hat aber erkennbar nichts gebracht?

Genau. Angriffe auf Polizeibeamte und Rettungskräfte sind schon massiv mit Strafe bedroht, da bietet das Strafrecht schon sehr weitgehende Möglichkeiten. Die letzte Verschärfung hat 2017 den Paragrafen 114 „Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte“ ins Strafgesetzbuch eingeführt. Danach werden schon sehr leichte Handlungen wie zum Beispiel das Schubsen eines Polizisten bereits heute mit mindestens drei Monaten Freiheitsstrafe geahndet. Geldstrafen sind für solche Fälle überhaupt nicht mehr vorgesehen, auch nicht für bagatellhafte Taten, die in einer Konfliktsituation schnell entstehen können. Aber es war schon 2017 klar, dass das gar nichts bringen wird.

Warum?

Weil solche Konflikte mit der Polizei emotional aufgeladen sind und keine Situationen, in denen Menschen ruhig überlegen, welche Strafe ihnen droht. Das heißt, die Verschärfung der Strafdrohung hat überhaupt keine abschreckende Wirkung – was in der kriminologischen Forschung auch vielfach belegt ist. Das ist immer nur hilflose Symbolik.

Die Verschärfung der Strafe hat überhaupt keine abschreckende Wirkung, das ist immer nur hilflose Symbolik. Polizeiexperte Tobias Singelnstein

Wenn die Verschärfung der Strafen keinen Effekt hat, warum wird das dann von rechtspopulistischen Politikern, aber auch rechtsstehenden Polizeigewerkschaften immer wieder gefordert?

Die Polizei ist eine Organisation, in der Recht und Ordnung besonders wichtige Werte sind und die stärker als die Gesellschaft insgesamt auf eine disziplinierende Wirkung der Strafe vertraut. Zugleich ist dort ein Schwarz-Weiß-Denken recht verbreitet. Viele Polizisten haben von sich selbst das Bild: Wir sind die Guten. Und die gegenüber, die sind das Problem. So wird die Gesellschaft dann geteilt in einen guten, großen Teil und einen kleinen Problemteil, den man sanktionieren muss. Dazu kommt natürlich: Die Politik insgesamt, auch die Polizeigewerkschaften, wollen schnelle Antworten in solchen gesellschaftlichen Debatten anbieten.

In Frankreich und den USA hat es in den vergangenen zehn Jahren immer wieder erbitterte Zusammenstöße zwischen der Polizei und Gruppen marginalisierter junger Männer gegeben. Was kann man von anderen Ländern lernen?

Man sieht dort, dass repressiver Zugriff und „einfach mehr Polizei“ nicht funktionieren. Sowohl in den USA als auch in Frankreich hat das nur eine Spirale in Gang setzt, die zu einer Eskalation und noch mehr Konflikten geführt hat. Und wenn man erst mal so weit ist wie in Frankreich, dann ist es umso schwieriger, da wieder rauszukommen. Vor diesem Hintergrund macht mir große Sorge, dass die öffentliche Diskussion derzeit einen so starken rassistischen Unterton bekommt.

Weil wir die falschen Schlüsse aus den Ausschreitungen ziehen?

Auch das. Aber vor allem ist die Debatte, die wir gerade führen, Gift für die gesellschaftliche Entwicklung. Sie bestätigt, was viele Menschen mit Migrationsgeschichte bereits denken und in ihrem Leben erfahren: Dass sie anders sind, nicht dazu gehören, ausgegrenzt sind. Dieser Effekt wird durch den Rassismus in der Debatte verstärkt. Insofern müssen wir als Dominanzgesellschaft uns auch an die eigene Nase fassen und die Frage stellen, welchen Anteil wir selbst daran haben, dass es zu solchen Konflikten kommt.

Zur Startseite