Kam es Ihnen zugute, dass Kubricks Frau Christiane Deutsche war?

Wir sprachen zwar Englisch miteinander, doch er war sehr an Deutschland interessiert. Er fragte mich oft nach guten Produktionen von hier. Wenn er abends mit dem Schnitt fertig war, schaute er sich manchmal Filme an und war am nächsten Tag trotzdem topfit am Set. Einmal hatte ich ihm den „Sandmann“ mit Götz George empfohlen, der lief gerade frisch im Kino. Den kannte er da schon.

Kubrick entdeckte Sie in der Mini-Serie „Feuersturm und Asche“, in der Sie den Grafen von Stauffenberg spielten, und engagierte Sie ohne Probeaufnahmen. Wie war die erste Begegnung?

Ich wurde drei Mal in diese Villa gebeten, in der wir später drehten. Dort saß ich bereit in Kostüm und Maske, ohne dass etwas passierte. Am vierten Tag holte mich ein Regieassistent: „Mr. Kubrick würde gern proben.“ Da traf ich ihn zum ersten Mal. Sein Auftreten war distanziert und abwartend. Er kannte mich nicht, hatte mich wahrscheinlich nur in einem Film gesehen. Und er sagte: „Do the dance!“ Nicole und ich tanzten also – und ich hatte einen Texthänger. Plötzlich diesen Mann vor mir und Nicole Kidman im Arm zu haben, das war einfach zu viel für mich.

Was passierte dann?

Er beendete die Probe. Am Abend riefen nacheinander zwei seiner Assistenten an und sagten: „Mr. Kubrick besteht darauf, dass seine Schauspieler ihren Text können. Sonst können Sie gleich abreisen.“ Ich erinnere mich, dass ich beim zweiten Anruf ziemlich böse rief: „Ich kann meinen Text!“

Sie spielen im Film den schleimigen Verführer Sandor Szavost. Die Rolle des halbseidenen Beaus wollten Sie zu dem Zeitpunkt längst abgelegt haben.

Ich hatte mir geschworen, wenn ich noch einmal einen Smoking oder einen Seidenschal tragen muss, kotze ich. Für Kubrick war das eine Ausnahme. Aber heute bin ich nicht glücklich mit der Rolle, ich würde sie anders spielen.

Wie denn?

Moderner. Verführerischer. Gegenwärtig würde ein Mann mit diesem Benehmen nicht einmal eine blinde, taube 80-Jährige verführen können. Ich bin überzeugt, dass Stanley es auch anders inszenieren würde, eben moderner.

Bereuen Sie die Entscheidung?

Um Gottes willen, nein! Wenn man mich nach meinem beruflich größten Erlebnis fragen würde, dann war es bestimmt, mit Kubrick arbeiten zu dürfen.

Das klingt beinahe so, als hätten Sie entspannte neun Drehtage gehabt.

Wir waren eigentlich schon fertig und ich mit einem Bein im Flugzeug nach Deutschland, da kam sein Regieassistent und sagte: „Mr. Kubrick will noch eine Szene drehen.“ Also fuhr ich zurück zum Set, wurde wieder geschminkt und in einen Smoking gekleidet, und wir drehten eine Szene nach, die nie verwendet wurde.

Neben Nicole Kidman spielte in „Eyes Wide Shut“ Tom Cruise die Hauptrolle. Wussten Sie, dass Kubrick an seiner Stelle ursprünglich Woody Allen besetzen wollte?

Wirklich? Ich dachte, es wäre Alec Baldwin gewesen.

Die Idee mit Allen hatte Kubrick in den 70er Jahren, so lang trug er die Idee zum Film mit sich herum. Später entschied er, dass es ein Ehepaar werden sollte.

Und da kamen Alec Baldwin und Kim Basinger ins Gespräch. Ich hätte allerdings Tom Cruise nicht besetzt, obwohl er und Nicole ja damals verheiratet waren.

Wen hätten Sie gewählt?

Baldwin hätte ich mir gut vorstellen können, Woody Allen gar nicht. Es geht ja darum, dass Nicole nur den bloßen Gedanken an eine Affäre gesteht. Als Zuschauer muss man also annehmen können, dass sie ihren Mann noch so begehrt, dass sie eben nicht fremdgeht, sondern nur davon träumt. Bei Woody Allen wäre Nicole Kidman wahrscheinlich sofort mit dem Offizier ins Bett gegangen.