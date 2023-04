Spotify-Managerinnen Krause-Jentsch und Zhang „Wir wollen die größte Audio-Bibliothek der Welt werden“

Frau Zhang, die Angebote der großen Streamingplattformen unterscheiden sich kaum noch voneinander. Ein Merkmal aber ist die Audioqualität. Apple und Amazon bieten schon seit 2021 verlustfreie Hi-Fi-Qualität. Wann zieht Spotify nach?

Conny Zhang: Unser Ziel als Plattform ist, dass wir unseren Hörer:innen das beste Erlebnis bieten, darum arbeiten wir ständig an Innovationen. Das Hörerlebnis hängt natürlich auch immer vom Abspielgerät ab. Bei mobilen Endgeräten ist der Unterschied am Ende wahrscheinlich gar nicht so entscheidend. Wir wissen, dass die Audioqualität für viele Fans und auch Künstler:innen wichtig ist, darum werden wir diese Funktion auch ausrollen.