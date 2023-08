„Streicht die Grammatik“ Lehrer und Podcaster Bob Blume im Interview

Herr Blume, in Deutschland starten nach den Sommerferien um die elf Millionen Schüler und Schülerinnen ins neue Schuljahr. Sie sind Lehrer in Baden-Württemberg und geben auf Ihrem Blog, auf Instagram und YouTube Ratschläge an Schüler und Kollegen. Freuen Sie sich auf die Schule?

Ja. Wie sicher auch viele Eltern, weil ihre Kinder endlich wieder die Hälfte des Tages beschäftigt sind. Und auch viele Schülerinnen und Schüler sind sicher froh, ihre Freunde wiederzusehen. Schule ist ja vor allem ein sozialer Ort.