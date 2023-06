Till Lindemann und die Frauen Das ungleiche Recht auf Unbeschwertheit

Ich wuchs in einer Kleinstadt auf. Wenn ich Freunde in einer Bar traf, wollten meine Eltern, dass ich die beleuchtete Straße entlanggehe. Keinesfalls durch den Park, was schneller ging, doch dort wurden schon öfters junge Frauen überfallen. Mir wurde in der Schule erklärt, wie ich mich am besten verhalte, wenn mich jemand plötzlich in einen Busch drückt. Ich wurde mit dem Appell groß: Als Frau musst du aufpassen.