Transfeindlichkeit in den USA Soll man die geschlechtliche Identität von Tätern verschweigen?

Sichtbarkeit ist nicht gleichbedeutend mit Anerkennung. Das mussten trans Menschen am Freitag vergangener Woche wieder einmal schmerzhaft erfahren. Seit der Einführung des „Internationalen Tag der Trans*Sichtbarkeit“ im Jahr 2009 soll der 31. März für die Situation jener sensibilisieren, die sich nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Allein in den USA sind das 1,4 Millionen Personen.

In der Woche des Aktionstages ermordete ein 28-jähriger trans Mann sechs Menschen in der Covenant School in Nashville, Tennessee. Seither verschärft sich in den Vereinigten Staaten die populistische Rhetorik gegen trans Menschen massiv. Und in Kommentarspalten und auf Social Media tauchen derzeit immer wieder gleiche Fragen auf: Hat die Berichterstattung über die Geschlechtsidentität des Täters dazu beigetragen? Und sollten Medien diese in Zukunft besser verschweigen?

Der Begriff „Trans-Terrorismus“ trendet auf Twitter

Rechte Politiker in den USA instrumentalisieren den Amoklauf nun, indem sie die vermeintlichen Gefahren durch trans Personen ins Zentrum ihrer politischen Agenda rücken. Der Fox-News-Moderator Tucker Carlson bezeichnete den Attentäter von Nashville in seiner Show als „Trans-Killer“.

Donald Trump brachte die Tat mit Hormontherapien in Zusammenhang, die bei trans Personen angeblich Aggressionen beförderten. „Die moderne Transbewegung radikalisiert Aktivisten zu Terroristen“, schrieb der rechtskonservative Podcaster Benny Johnson auf Twitter. Tesla-Gründer Elon Musk, dessen Tochter trans ist, markierte den Beitrag mit einem Ausrufezeichen. Der Begriff „Trans-Terrorismus“ trendet.

Dabei war und ist noch immer vieles unklar. Nashvilles Polizeichef John Drake nutzte in einem ersten Statement zum Täter weibliche Pronomen, sagte kurz darauf dann: „Wir haben das Gefühl, dass sie sich als trans identifiziert.“ Man sei aber unsicher, „ob dies tatsächlich eine Rolle bei diesem Vorfall gespielt hat.“ Bald darauf schwenkten viele US-Medien auf eine geschlechterneutrale Bezeichnung um, schrieben nur noch von „shooter“, also Schütze. Die „New York Times“ räumte gar selbstkritisch „Verwirrung“ bei der Frage der Identität ein.

Deutsche Medien rangen um die richtige Formulierung

In der englischen Sprache kann die Nennung des Geschlechts vermieden werden, die deutschen Medien rangen dagegen sichtlich um die richtige Formulierung. „Amoklauf an Grundschule in Nashville durch Transgender-Frau“ war eine Zeile der „Süddeutschen Zeitung“. „Transgender verübt Massaker an Schule“ stand in der „NZZ“. „Täterin fühlte sich als Mann“ titelte die „Bild“.

Wenn der Täter aber trans ist, fühlt er sich nicht als Mann, sondern ist einer. Überhaupt: Ist es in diesem Zusammenhang eine relevante Information, dass er trans ist?

„Solche verknappten Schlagzeilen sind sehr problematisch, weil sie Feindbilder verstärken können“, sagt Kalle Hümpfner, Fachreferent_in für gesellschaftspolitische Arbeit beim Bundesverband Trans*. Weltweit sei derzeit eine sehr aufgeheizte Stimmung zu beobachten. Diese baut auf historisch gewachsenen Ressentiments auf: Lange Zeit attestierte man trans Menschen auch hierzulande schwere Persönlichkeitsstörungen, Gutachter brachten sie mit Pädophilie und sexueller Abweichung in Verbindung.

Spielte die Geschlechtsidentität beim Motiv eine Rolle?

Nach letzten Erkenntnissen handelt es sich beim Täter um eine Person, die mit weiblichem Geschlechtseintrag gemeldet war. In sozialen Netzwerken nutzte er jedoch männliche Pronomen und nannte sich Aiden. Bis heute schreiben viele Medien trotzdem von einer Täterin und verwenden ausschließlich den Geburtsnamen. Das geschieht teils aus Uninformiertheit. „Oft genug aber ist es eine Strategie zur bewussten Abwertung von trans Personen“, sagt Hümpfner.

Dass der Täter trans war, muss nicht verheimlicht werden. Aber die Information sollte eingebettet werden. Kalle Hümpfner, Fachreferent_in beim Bundesverband Trans*

Noch ist es reine Spekulation, ob die Geschlechtsidentität bei der Frage des Tatmotivs eine Rolle spielt. Die Covenant School ist eine private christliche Schule mit konservativen Werten. Eli Erlick, Transgender-Aktivistin und Mitbegründerin des Interessenverbands Trans Student Educational Resources (TSER) nennt die Lehranstalt eine „rechtsgerichtete Einrichtung“, in der Schüler:innen „missbraucht“ worden seien. Sollte sich herausstellen, dass Hale seine Tat mit erfahrenem Unrecht rechtfertigt, ist es durchaus relevant, die Transidentität zu benennen. Auch für zukünftige Prävention.

„Die Regulierung religiöser Schulen, die Entlassung von Pastoren, die Schüler:innen missbrauchen, die Einführung von Lehrplänen für queere und transsexuelle Schüler:innen und die Bereitstellung kostenloser psychologischer Betreuung könnten dazu beitragen, Tragödien wie diese in Zukunft zu verhindern“, sagt Erlick.

Trans Personen werden viermal häufiger Opfer von Gewaltverbrechen

Auch trans Menschen können morden. Doch solange Taten von Einzelpersonen benutzt werden, um einen ohnehin diskriminierten Teil der Bevölkerung als fortwährende Bedrohung zu konstruieren, müssen Medien besondere Sensibilität walten lassen: „Wenn hunderte von weißen Männern Massenerschießungen begehen, ist das ein ‚gesellschaftliches Problem‘, aber wenn eine trans Person eine Massenschießerei begeht, ist es ein ‚Trans-Problem“, schrieb Alejandra Caraballo, eine Aktivistin und Bürgerrechtsanwältin über die Berichterstattung konservativer Medien, auf Twitter.

Das kann tödliche Folgen haben: In den USA werden trans Personen viermal häufiger Opfer von Gewaltverbrechen als cis Personen, also Menschen, die sich mit dem von außen zugeschriebenen Geschlecht identifizieren.

Feingefühl bedeutet aber nicht journalistische Selbstzensur. „Dass der Täter trans war, muss nicht verheimlicht werden“, sagt Hümpfner, „aber die Information sollte eingebettet werden. Eine sensible und faktenbasierte Auseinandersetzung in der Berichterstattung ist dringend notwendig.“ Das bedeute auch, die Tat statistisch einzuordnen.

Von den in den USA seit 2018 im „Gun Violence Archive“ erfassten fast 2700 Schießereien sind lediglich drei Taten trans Personen zuzuordnen. Damit sind sie im Vergleich zum Bevölkerungsanteil deutlich unterrepräsentiert. 99,9 Prozent aller Gewalttaten mit Schusswaffen wurden von cis Personen verübt. Von cis Tätern oder gar Cis-Terrorismus aber sprach in den Medien niemand.

