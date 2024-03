© Familie C. bei der Flucht / Privat

Tagesspiegel Plus Traumatische Erfahrungen an der EU-Ostgrenze : „Kein Mensch auf der Welt soll erleben müssen, was wir erlebt haben“

Täglich versuchen Menschen, von Belarus in die EU zu fliehen. Mit unmenschlichen Methoden werden sie daran gehindert, wie ein vielgelobter Film zeigt. Eine in Berlin gelandete Familie schildert ihre Odyssee.