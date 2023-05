Unterwegs mit einem Ex-Dieb So habe ich dein Fahrrad geklaut

Auch ein Raddieb ist in Berlin nicht vor Raddiebstahl gefeit. Es ist 6:10 Uhr an einem sommerlichen Samstagmorgen, als der Nachbar an der Wohnungstür von Marc Hermann klingelt (Name von der Redaktion geändert). Er sei von seltsamen Geräuschen im Innenhof aufgewacht, ans Fenster getreten und habe beobachtet, wie ein Unbekannter ein großes Objekt aus der Einfahrt schob. Auf dem Bürgersteig vor dem Haus kann er den mutmaßlichen Täter gerade noch stellen. Dieser flüchtet, seine Beute aber muss er zurücklassen. Es ist Hermanns Lastenrad.