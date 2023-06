Urlaub gleich um die Ecke Die schönsten kulinarischen Ausflugziele in Berlin

Ein Brunchlokal in einer ehemaligen Aussegnungshalle in Neukölln, ein Café im britisch angehauchten Gartenparadies in Dahlem – und ein Restaurant in Grunewald, zu dem man hinüberschippern muss: Es gibt viel zu entdecken in Berlin. Wo es dazu noch richtig gut schmeckt, verrät Tagesspiegel-Autorin Susanne Leimstoll im gerade erschienenen Buch: „Stadtoasen in Berlin. Die schönsten Gartencafés, Biergärten und Draußenrestaurants“ – und in dieser kleinen Auswahl.