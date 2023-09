Verzweiflung bei der Wohnungssuche: Guter Geist – oder Gespenst?

Nach einer bösartigen Trennung feierte ich meinen sechzigsten Geburtstag in einem heruntergekommenen Mini-Appartement ohne Küche, dafür mit einer schimmeligen Nasszelle. Eine Hühnertreppe von anderthalb Metern Höhe verband meine beiden zwölf-Quadratmeter-Zimmer.

Schon damals, vor vier Jahren, hatte ich als prekäre Freiberuflerin auf dem Wohnungsmarkt nicht die mindeste Chance. Diese Absteige ergatterte ich nur durch Beziehungen, und weil ich überall Zettel ausgehängt hatte.

Zwei Jahre hausten wir darin, mein Hund und ich. Es war so eng, dass er mit dem Schwanz überall anstieß, wenn er wedelte. Das Zubereiten von Essen auf einer Kochplatte stellte ich ein und ernährte mich von Fertiggerichten. In die Vermietungsanzeigen schaute ich kaum noch, es kam sowieso nie eine Antwort auf meine Bewerbung.

Serie „Wohnungswahnsinn“ Der angespannte Mietmarkt in deutschen Großstädten hat nicht nur wirtschaftliche Auswirkungen, sondern beeinflusst auch zwischenmenschliche Beziehungen – vom Vermieter, der gedemütigt werden will, bis zum Paar, das nach der Trennung noch gemeinsam wohnen muss. Dieser Text ist Teil unserer Tagesspiegel-Serie „Wohnungswahnsinn“, in der Menschen von diesen Dingen berichten. Haben Sie kuriose oder schreckliche Dinge erlebt, die Sie gerne erzählen würden? Dann schreiben Sie uns an:

gesellschaft@tagesspiegel.de

An meinem Rad brachte ich ein Schild mit meinem Wohnungsgesuch an. Man muss jede winzige Chance nutzen, sagte ich mir tapfer. Dass ich, wie viele in dieser Zeit, in meiner Not nach jedem kleinsten Strohhalm greifen würde, sollte mir einige Zeit später klar werden.

Ein Garten? Nicht mehr in diesem Leben

Zuerst aber hatte ich so etwas wie Glück. Eines Tages fiel mir im Internet eine Sozialwohnung auf, die offenbar seit Monaten niemand haben wollte. Sie war viel zu groß für mich: Im Erdgeschoss 70 Quadratmeter, im Souterrain ein weiteres 34-Quadratmeter-Zimmer, das als „Hobbyraum“ im Mietvertrag stand und 140 Euro extra kostete. (Beim Wohngeld werden diese Kosten nicht angerechnet, man muss sie als Sozialmieter allein tragen.) Im gleichen Souterrain lag ein ebenso riesiger Keller.

Immerhin war die Wohnung einigermaßen gepflegt und lag in einer dörflichen Umgebung am Stadtrand, die mir sehr gefiel. Ich seufzte trotzdem: Meine Sehnsucht nach einem Garten würde ich wohl in diesem Leben nicht mehr verwirklichen können. Derartige Extrawünsche kann das Universum Berlin einfach nicht erfüllen.

Schnell begann ich, mir ein Netzwerk aufzubauen, organisierte Veranstaltungen, zeigte im Nachbarschaftsnetzwerk Nebenan meine Natur-Fotos, gewann neue Freunde, die ich mit dem Rad besuchen konnte, war bald Teil der Dorfgemeinschaft und genoss es, im Lebensmittelladen Klatsch auszutauschen. Das Schild an meinem Rad montierte ich ab. Hier konnten mein Hund und ich alt werden.

Dass Sozialbindungen auslaufen, hatte ich bei Mietvertragsabschluss nicht bedacht, und man hatte mich nicht darauf hingewiesen. Ich erfuhr es Monate nach meinem Einzug. Da wusste ich: Ich habe wieder kein Zuhause für immer gefunden.

Die Luxusmodernisierung steht bevor

In gut fünf Jahren wird es so weit sein. Die Lage meiner Wohnung ist dermaßen hervorragend, dass eine Luxusmodernisierung und Umwandlung in Eigentumswohnungen hochwahrscheinlich ist. Über dreißig Mietparteien werden vom Auslaufen dieser Sozialbindung betroffen sein, teilweise haben sie hier ihre Kinder hochgebracht und gehen nun langsam in Rente.

Ihr Problem ist auch meines: Unsere Nachbarschaft besteht überwiegend aus Einfamilienhäusern. Es gibt hier keine Wohnungen, in die wir flüchten könnten, auch sonst nirgends in Berlin. Wir würden weit zerstreut, unsere über lange Zeit geknüpften sozialen Bindungen gekappt. Ein Rentnerpaar aus dem Nachbardorf ist in die Prignitz ausgewandert, jetzt sehnen sie sich zurück, weil es dort nur Kühe gibt.

Die meisten meiner Nachbarn im Haus verdrängen diesen Termin – ich nicht, denn ich glaube nicht, dass es bis 2028 einen Wolkenbruch gibt, aus dem Wohnungen auf die Stadt herabregnen.

Wieder habe ich ein Schild an meinem Rad und verteile ein Foto, das meinen Hund mit einer Pappe um den Hals zeigt: „Suche Wohnung für Frauchen und mich.“ Ich erzähle jedem von meiner Suche. Und hoffe darauf, dass mein Ruf im Dorf gut genug ist, um irgendjemanden dazu zu bewegen, an mich zu denken, wenn er eine winzige Einliegerwohnung freihat, in der wir endlich in Ruhe alt werden können.

Lebende Litfaßsäule: der Hund der Autorin mit Wohnungsgesuch. Bitte melden! © privat

Dieser Glücksfall schien neulich einzutreten: Nachmittags klingelte das Telefon, eine ältere Frau am Apparat, die derart schleppend und nuschelnd sprach, dass ich mich fragte, ob sie eine schlechte Prothese trug oder schwer angetrunken war.

Es schälte sich heraus, dass sie eine fast 90 Quadratmeter große Wohnung mit Garten zu vermieten hatte, und dass sie diese genau mir anbieten wollte, weil ihr meine Fotos im Nachbarschaftsnetzwerk so gefielen. Und zwar mietfrei, denn sie brauche kein Geld.

Wir Wohnungssuchenden können uns nicht leisten, einen Rettungsring auszuschlagen. Gabriele Bärtels, Autorin

Im reifen Alter von vierundsechzig wird man bei solchen Angeboten misstrauisch, aber die Hoffnung auf einen guten Wohnungsgeist ließ mich am Hörer bleiben. Die Dame wiederholte ungefähr zehnmal, dass sie bei der Bundespolizei sei. Ob ich etwas gegen Lesben hätte? Sie lebe mit einer Frau zusammen. Ein Ausländer komme ihr nicht in die Wohnung. Um obendrein zu erfahren, dass sie Kampfsport betrieb, einen Hund hatte, ihren Porsche liebte und „für Deutschland“ kämpfte, musste ich mehrfach nachfragen, weil sie immer undeutlicher artikulierte.

Zwischendurch rief sie: „Gabriele, ich liebe Ihre Fotos! Die bringen mich so schön runter.“

Das Gespräch konnte ich nur mit Gewalt beenden, sie wollte nicht aufhören zu reden, mir auch die Adresse nicht nennen und nicht ihren Namen wiederholen, den ich anfangs nicht verstanden hatte. Sie raunte nur: „Ich schreibe Ihnen.“

Für mich war klar, dass ich diesen seltsamen Anruf vergessen würde.

Zwei Tage später, an einem Sonntag um 8 Uhr früh, klingelt wieder das Telefon. Die Dame ist dran, diesmal klingt ihre Stimme nüchtern. Sie erzählt, sie habe Nachtschichten, könne nicht schlafen, lebe mit einer sehr bekannten Moderatorin zusammen, kenne auch Alice Weidel persönlich.

„Raten Sie mal, was ich wählen werde!“, trötet sie in den Hörer.

Ich wende ein, dass meiner Ansicht nach in Frau Weidels Gesichtszügen Hass und Verachtung stünden, und sie pflichtet mir bei, wechselt sprunghaft das Thema. Sie habe ein Haus geerbt, Wert 1,5 Millionen, sie wolle und brauche keine Miete von mir, ob ich am Nachmittag um 15 Uhr kommen wolle, mit Hund. Ein Suchtmensch sei sie nicht, sie trinke gern mal Wodka, wisse aber immer, wann Schluss ist.

Als ich mich melde, legt sie auf

Natürlich ist das alles absurd, aber schreibe mir trotzdem die Adresse und ihren Namen auf, denn wir Wohnungssuchenden können uns nicht leisten, einen Rettungsring auszuschlagen. Wenigstens anschauen würde ich mir diese Frau und ihr Angebot. Wieder muss ich das Gespräch abwürgen. Zuletzt bittet sie mich, kurz vor meiner Abfahrt anzurufen.

Um halb zwei mittags klingelt das Telefon, ihre Nummer steht auf dem Display. Als ich mich melde, legt sie auf.

Zwanzig vor drei rufe ich wie verabredet an, an ihrer Stimme höre ich, sie ist wieder betrunken.

Obwohl längst klar ist, dass man bei so einer Frau keine Wohnung mieten kann, treibt mich die irrationale Hoffnung aus dem Haus, dass mein Eindruck am Telefon vielleicht falsch ist. Und tatsächlich ein Zuhause für immer auf mich wartet, nur wenige Kilometer von hier, mietfrei und mit Garten!

Ich gebe ihr eine letzte Chance

Ich stehe vor der genannten Adresse, aber am Klingelschild finde ich ihren Namen nicht. Als ich sie anrufe, meldet sie sich mit lauter Musik im Hintergrund: „Ich dusche gerade!“

Mein Inneres ist bereits auf der Flucht, denn das kann doch wohl nicht wahr sein, dass sie duschen geht, während ich mich auf den Weg zu ihr mache. Aber weil ich schon mal hier bin, gebe ich ihr eine letzte Chance.

„Wo soll ich also klingeln?“, frage ich, schon merklich trockener.

Da nennt sie eine andere Straße, ungefähr dreihundert Meter von hier, mit einer anderen Hausnummer.

„Bitte wie? Wieso plötzlich eine neue Adresse?“

Das ist der Moment, als sich der letzte Hauch eines guten Geistes in ein Gespenst verwandelt, das ich nicht kennenlernen will. Ihre zögernde Antwort warte ich nicht ab, sondern bedanke mich höflich für das großzügige Angebot, verabschiede mich und trenne die Verbindung. Die dreihundert Meter zu der anderen Adresse fahre ich nicht mehr.

Auf dem Heimweg klingelt das Handy, aber ich greife nicht danach.