Böhmische Schweiz

Der Fährmann, der den Kahn durch die enge, beinahe ein Kilometer lange Edmundsklamm steuert, lenkt die Aufmerksamkeit seiner Gäste nach links und dann wieder nach rechts. Sie sollen die steilen, mit Moos und Bäumen bewachsenen Felswände genau betrachten. Erinnert diese bizarre Formation dort nicht an Bart Simpson? Und jene auf der anderen Seite nicht an Darth Vader?

Die Landschaft der Böhmischen Schweiz hat schon immer die Fantasie der Menschen angeregt. Da, wo sie früher Zwerge und Drachen erblickten (und zwischenzeitlich sowjetische Staatschefs), sehen sie heute eben Comicfiguren und Science-Fiction-Bösewichter. Die Gegend mit ihren Wäldern, Gipfeln und Burgen hat sich etwas Verwunschenes bewahrt.

Für einen deutschen Besucher kommt die reizvolle Mischung aus Vertrautheit und Fremde hinzu. Denn die Böhmische Schweiz ist jener Teil des Elbsandsteingebirges, der sich auf tschechischem Staatsgebiet befindet. Sozusagen die Fortsetzung der Sächsischen Schweiz jenseits der Grenze.

„Märchen sind in Vergessenheit geraten“

Idealer Ausgangspunkt, um die Region zu erkunden: Děčín, an der Bahnstrecke nach Prag gelegen, knapp drei Stunden von Berlin entfernt. Die Fahrt lohnt sich schon allein wegen des Speisewagens der tschechischen Bahn, wo noch Spiegeleier gebraten und frisch gezapftes Bier ausgeschenkt wird. Die wichtigste Attraktion von Děčín, einer Stadt mit 50 000 Einwohnern, sieht man bereits vom Zug aus. Das Schloss, das auf einem Felsen über der Elbe thront, geht auf eine Befestigung aus dem 10. Jahrhundert zurück, die später im Stil von Renaissance, Barock und Klassizismus umgebaut wurde.

Böhmische Schweiz Hinkommen Mit der Bahn zum Sparpreis ab 30 Euro für die einfache Strecke. Unterkommen In Děčín zum Beispiel zentral im Drei-Sterne-Hotel Česká Koruna („Tschechische Krone“, hotelceskakoruna.cz), Doppelzimmer ab etwa 60 Euro. Sehr schön gelegen ist die Pension Na Stodolci („An der Scheune“, nastodolci.cz) im kleinen Dolni Chřibská. Sie verfügt auch über ein gutes Restaurant. Rumkommen Mehr Infos unter: czechtourism.com Die Touristeninfo von Děčín ist zu erreichen unter: info@idecin.cz oder +420 412 532 227

Lange gehörte das Gebäude der Familie Thun und Hohenstein (zu der wiederum die Schauspieler Fritz und Max von Thun gehören), nach dem Prager Frühling zog die sowjetische Armee ein. Inzwischen ist es prächtig restauriert worden, dort residiert jetzt das Staatsarchiv, es gibt Tanz- und Ausstellungsräume, am Wochenende werden Hochzeiten gefeiert. Besichtigungen sind möglich. Im Park drumherum stolzieren Pfauen umher, man hört sie schon von Weitem. Der Rosengarten des Schlosses ist von April bis Oktober geöffnet.

Sven Czastka betreibt mit seiner Frau einen Campingplatz unweit des Schlosses, direkt am Fluss. Ihr Unternehmen „Enthusia“ (enthusia.cz) bietet Ausflüge in den Nationalpark Böhmische Schweiz an, der eine Viertelstunde Autofahrt entfernt beginnt. Czastka ist in Děčín aufgewachsen, sein Vater stammte aus einer deutschsprachigen Familie und gehörte damit zu den wenigen, die nach dem Zweiten Weltkrieg nicht aus Tetschen-Bodenbach, wie der Ort damals hieß, Richtung Westen flüchteten oder vertrieben wurden. Mit den Kindern redete er nur Tschechisch, Sohn Sven lernte Deutsch erst wirklich bei Aufenthalten drüben in Sachsen. Ab und zu spüre man bis heute, dass fast die gesamte Bevölkerung nach 1945 aus anderen Teilen des Landes zugewandert sei, weil es hier leerstehende Häuser und Arbeit gab, sagt Sven Czastka, es fehle die tiefe Verbundenheit zur Region: „Geschichte, auch Märchen, sind in Vergessenheit geraten.“

Günstige Preise locken viele deutsche Besucher

Czastka – langes Haar und Outdoorklamotten – ist ein kritischer Lokalpatriot. Viel habe sich in den vergangenen Jahren getan, doch die touristische Infrastruktur könnte noch besser sein. In Děčín selbst gibt es inzwischen einen Klettersteig und einen Aquapark mit Wasser, das 26 Grad warm aus der Tiefe kommt. Was viele deutsche Besucher über die Grenze lockt, sind die Preise. „Man findet hier so gut wie alles, was es auch in der Sächsischen Schweiz gibt, kann paddeln, radfahren oder wandern, aber man bezahlt deutlich weniger.“

Im Zentrum von Děčín herrscht eine überraschend junge Atmosphäre. Die Technische Universität Prag betreibt hier eine Außenstelle. Und der 2007 eröffnete Elberadweg hat internationale Besucher in die Stadt gebracht. In der Böhmischen Schweiz haben viele Prager ein Wochenendhäuschen.

Czastka organisiert eine Tour durch den Nationalpark, die gut für einen Wochenendausflug in die Region geeignet ist. Zunächst steuert er mit dem Auto das kleine Hřensko an, das Tor zur Böhmischen Schweiz. Von dort sind es nur ein paar Minuten zu Fuß, bis man das Boot besteigen und durch die Edmundsklamm fahren kann. Anschließend geht es den Berg hinauf, nach Mezní Louka, einer hübschen Siedlung, von wo Busse zurück zum Ortskern von Hřensko fahren.

Von Jetřichovice zum Marienfels

Als eine der schönsten Gemeinden der Region gilt Jetřichovice. Dort gibt es nicht nur eine Barockkirche aus dem Jahr 1752, sondern auch alte Umgebindehäuser – eine Art Fachwerk, das in der Gegend verbreitet ist. An der Straße Richtung Rynartice sollte man einen Stopp an einem auf den ersten Blick unscheinbaren Felsen einlegen. Ein Bildhauer hat hier einst in mühevoller Kleinarbeit Zwergreliefs ins Gestein gemeißelt.

Von Jetřichovice ist es ein kurzer Weg bis zum 428 Meter hohen Marienfels. Dort hinaufgewandert, bietet sich eine fantastische Aussicht – auf Wälder, auf den Großen Zschirnstein in Sachsen und auf den Hohen Schneeberg, mit 723 Metern der höchste Berg des Elbsandsteingebirges.

Wer nach einer kraftraubenden Wanderung einkehren will, dem empfiehlt Sven Czastka das Restaurant „Kocanda“ in Děčín (kocanda-decin.cz). Hier gibt’s üppige Vorspeisenteller mit frittiertem Brot und viel Knoblauch, als Hauptgang kommen Entenkeule und Knödel auf den Tisch, dazu Pilsner Urquell vom Fass.

In Mikrobrauereien gibt’s ausgefallene Biere

In Tschechien, weltweit das Land mit dem höchsten Bierkonsum pro Kopf, werden aber längst nicht mehr nur die altbekannten Marken ausgeschenkt. Auch die Böhmische Schweiz besitzt mittlerweile einige interessante Mikrobrauereien, und ihre Zahl wächst. In Děčín sind es zwei neue Kneipen, die vor allem junge Gäste anziehen. Die ehemals große Brauerei unweit des Bahnhofs wurde zu einem Einkaufszentrum umgebaut („Centrum Pivovar“), noch immer überragt vom Schornstein aus rotem Backstein. Unten im Keller gibt’s nun Bier von „Kapitán“. Ein bisschen versteckt liegt die Brauerei „Nomád“ (U Plovárny 10). Sie ist das Projekt eines erfolgreichen tschechischen Brauers, der nach langen Wanderjahren, unter anderem in Japan, mit dieser eigenen Kneipe sesshaft werden möchte, wenigstens ein bisschen.

Und 40 Kilometer weiter, im Städtchen Krásná Lípa, hat der Prager Unternehmer Jan Srb die Tradition einer Brauerei wieder aufleben lassen, die im damaligen Schönlinde nach dem Zweiten Weltkrieg geschlossen wurde. 2013 eröffnete er „Falkenstejn“ (pivofalkenstejn.cz). Das Lokal ist direkt am Marktplatz gelegen, unterhalb der Barockkirche der Heiligen Maria Magdalena. „Damals gab es 200 Mikrobrauereien im Land, heute sind es mehr als 400“, erzählt Srb. Die Hälfte seiner Gäste entscheidet sich fürs Helle Lager, eine von vier Standardsorten, doch es werden auch ausgefallenere Biere gebraut, etwa ein siebenprozentiges Bockbier und eines mit dem schönen Namen „Sudden Death IPA Pink“. Der neue, schicke Gastraum könnte sich ebenso gut in Berlin-Mitte befinden, darüber gibt es inzwischen eine Pension. Eine Tour durch die Brauerei mit Verkostung kostet rund sechs Euro pro Person.

Die Speisekarten bei Srb sind in Deutsch und Tschechisch gehalten. Schon der Name seiner Brauerei schlägt eine Verbindung Richtung Norden, in die Sächsische Schweiz. „Auf der tschechischen Seite gibt es eine alte Burg Falkenstein“, sagt Jan Srb, „und auf der deutschen einen Felsen gleichen Namens.“