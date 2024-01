Von Forken und Fackeln: eine kleine Geschichte des Wutbürgertums.

Schwer zu sagen, wann alles begann. Fest steht jedoch: Die jüngsten Ereignisse, die in der Bedrohung von Robert Habeck und in der Beschimpfung des Bundeskanzlers im Hochwassergebiet mündeten („Verbrecher“; „Lügner“; „Volksverräter“), sind bloß die Speerspitze einer jahrelangen, sukzessiven Fehlentwicklung. Denn es brodelt schon länger. Die Bauern, die jetzt wegen gestrichener umweltschädlicher Subventionen auf die Barrikaden gehen, stehen ganz in der Tradition der letzten Jahre, mit denen das Wüten salonfähig wurde.