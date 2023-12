Was Boomer von Jüngeren über die Liebe lernen können Der Paartherapeut der Generation Z packt aus

Wer lernen möchte, richtig zu lieben, geht zu Umut Özdemir. Der Berliner Paar- und Sexualtherapeut behandelt in seiner Praxis in Berlin-Mitte psychische Erkrankungen und berät in Sachen Beziehungen. Sein Wissen teilt Özdemir in den sozialen Medien. Auf Instagram erklärt er seinen mehr als 18.000 Followern sexualpsychologische und psychotherapeutische Themen. Auf TikTok war er der Erste, der im deutschsprachigen Raum einen psychologischen Aufklärungskanal gründete.

Über die Medienpräsenz und den Social-Media-Content kommt die Gen-Z in Özdemirs Praxis – also Menschen, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden. Sie sind die erste Alterskohorte, die mit dem Internet aufgewachsen ist, und für die es normal ist, Beziehungen online zu suchen und zu finden. Welche Auswirkungen hat das auf ihre Sicht auf Liebe und Sex, Bindung und Trennung? Was unterscheidet sie von vorherigen Generationen? Der Experte im Wortlaut.