Knapp ein Jahr nach dem Staudammbruch in Brasilien mit 270 Toten hat die brasilianische Staatsanwaltschaft den Bergbaukonzern Vale, den TÜV Süd sowie 16 Einzelpersonen angeklagt. Die Staatsanwaltschaft begründete die Klage gegen die Unternehmen am Dienstag mit den verheerenden Auswirkungen des Unglücks auf die Umwelt.

Nach dem Dammbruch in dem Vale-Bergwerk in Brumadinho am 25. Januar 2019 hatte sich eine riesige Schlammlawine über die Umgebung ergossen. Es handelte sich um eines der schwersten Unglücke in der Geschichte Brasiliens.

Nach der Katastrophe geriet auch der TÜV Süd in die Kritik. Das deutsche Zertifizierungsunternehmen hatte den Damm im Auftrag von Vale im September 2018 geprüft und trotz mehrerer Wartungsempfehlungen für sicher erklärt.

„Unser großes Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Familien“, erklärte der TÜV Süd am Dienstag auf AFP-Anfrage. Das Unternehmen sei weiterhin zur Zusammenarbeit mit den Behörden in Brasilien und Deutschland bereit. Damals hatte der TÜV Süd eine Mitschuld seiner Prüfingenieure zurückgewiesen.

Die Zeitung „Wall Street Journal“ berichtete, einzelne Personen würden unter anderem wegen Tötungsdelikten angeklagt. (AFP/Reuters)