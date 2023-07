Wie eine Tierärztin eine entlaufene Löwin betäubte „Hinter mir standen zwei Jäger mit geladener Waffe“

Die Suche nach einem entlaufenen Wildtier, das in der Nacht zum Donnerstag im brandenburgischen Kleinmachnow gesehen wurde, geht weiter. Die Polizei vermutet, dass es sich um eine Löwin handelt. Am Nachmittag teilte die Polizei Berlin mit, die mutmaßliche Raubkatze könnte sich in Berlin-Zehlendorf befinden. „Unsere Kolleg. stellen ggf. sicher, dass Veterinäre das Tier gefahrlos betäuben können“, twitterte die Behörde. Genau das – die Betäubung einer entlaufenen Löwin mit einem Narkosepfeil – hat die Tierärztin Corinna Vogel 2016 übernommen. Hier berichtet sie von ihrer Erfahrung.

„Als Tierarztpraxis in Baruth betreuen wir auch den Wildpark Johannismühle. Als 2016 dort ein Löwenpärchen ausbrach, informierte mich die Parkleitung: Ich würde dringend gebraucht, um einen Löwen zu betäuben. Ich war gerade mitten in einer Operation und konnte es kaum glauben. Die Polizei fuhr mich in den Park. Dort lagen bereits Anweisungen des IZW (Leibniz Institut für Zoo- und Wildtierforschung) vor, wie die Narkose zu mischen ist.

Ich kam mir vor wie in einem Film. Sonst schieße ich vor allem auf Kühe und Bullen, um sie zu betäuben. Deswegen hatten wir in der Praxis auch Narkosegewehre. Dafür musste ich einen Waffenschein machen. Aber auf einen Löwen war ich nicht vorbereitet.

Den ersten Pfeil habe ich versemmelt. Mein Kopf war leer. Tierärztin Corinna Vogel

Der Park selbst hatte sehr schnell reagiert und alle Besucher in Gebäude gebracht, in denen sonst die Tiere versorgt werden. Die Polizei blieb draußen. Zum Glück. Je mehr Leute da sind, desto gefährlicher kann es sein. Ich bin nur mit zwei Jägern reingegangen, einer links und einer rechts von mir. Darunter war auch der Betreuer der Löwen. Es wusste genau, wo die Löwin gerade war. Das hat mir Sicherheit gegeben.

In der Hand hatte ich ein Narkosegewehr mit geladenem Pfeil. Einen Ersatzpfeil hatte ich auch schon vorbereitet, in meiner Tasche waren noch weitere Pfeile und Narkotika. Acht bis zehn Zentimeter lang sind sie, mit einer rosa Feder.

Ein Narkosepfeil von Tierärztin Corinna Vogel. An der schwarzen Markierung erkennt man, ob das Mittel gespritzt wurde. © privat

Das Schwierigste ist, den richtigen Zeitpunkt abzupassen, um abzudrücken. Die Tiere sind angespannt und unter Adrenalin, da wirken die Narkotika ganz anders. Also müssen wir uns fragen: Wann gehen wir an die Tiere ran? Und müssen dann die Verantwortung übernehmen.

Doch auch zu treffen, ist nicht so leicht: In einem Pfeil sind drei Milliliter Flüssigkeit. Er fliegt also nicht so gerade wie eine Kugel, sondern in einem Bogen. Und kann bei Wind leicht die Richtung ändern. Umso wichtiger ist es, freies Feld zu haben, damit keine Menschen versehentlich verletzt werden.

So eine Raubkatze hat die 50 Meter zu dir schnell zurückgelegt. Deswegen standen hinter mir auch zwei Jäger mit geladener Waffe. Corinna Vogel

Die Löwin war vor uns in Deckung gegangen, sie war selbst ganz unruhig und dicht am Boden. Wir sind vorsichtig hinter ihr hergelaufen und haben auf den richtigen Moment gewartet. Gerade wenn die Tiere dicht am Boden sind, ist es schwierig, zu treffen. Selbst mit dem Gewehr muss man nah ran, auf 50 Meter bestimmt. Und so eine Raubkatze hat die 50 Meter zu dir auch schnell zurückgelegt. Deswegen standen hinter mir auch zwei Jäger mit geladener Waffe.

3 Milliliter Flüssigkeit sind in einem Pfeil.

Den ersten Pfeil habe ich versemmelt. Mein Kopf war leer. Ich habe ganz bewusst ausgeatmet und gewartet, ob sich das Tier bewegt. Hat es nicht, und vor dem Einatmen habe ich es im Zielfernrohr anvisiert und geschossen. Durch das Ziel habe ich mich nochmal versichert, dass der Pfeil auch ausgelöst hat: Wenn sich der schwarze Spritzenstempel nach unten gedrückt hat, ist das Mittel gespritzt worden. Danach mussten wir warten, bis die Narkose eingesetzt hat. Bei Tieren auf Adrenalin kann das bis zu 20 Minuten dauern – und dann nicht einmal eine Stunde anhalten.

Wenn die Löwin auf uns zu gerannt wäre, hätte einer der Jäger schießen müssen. Menschenleben gehen hier vor. Ich hätte das nicht gekonnt, ich hatte ja nur das Narkosegewehr dabei.

Zum Glück hatte sich die Löwin aber mit dem Pfeil im Hintern in eine Kammer verzogen. Ich habe noch ein paar Leerpfeile – also ohne Dosis – auf sie abgeschossen. Als sie sich nicht gerührt hat, dachte ich: Jetzt können wir ran. Das war wichtig, sonst hätte es eng werden können: Sie lag am Ende eines langen Ganges. Auf jeden Fall wäre sie schneller bei uns gewesen, als wir hätten rausrennen können. Das Löwenmännchen ist zum Glück von selbst wieder in sein Gehege gelaufen.

Alles in allem hat die Aktion ungefähr zwei Stunden gedauert. Wir waren alle froh, dass es vorbei war. Das war überhaupt nicht mein Ding, auf so etwas ist man auch nicht vorbereitet. Aber ich war in der Nähe und verfügbar.

Gerade im Umgang mit Tieren ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu behalten und kein falsch verstandenes Heldentum zur Schau zu stellen. Ich war extrem vorsichtig. Mir war bewusst, wie gefährlich so ein Tier sein kann. In der Situation würde ich nie auf die Idee kommen, mein Handy rauszuholen und Fotos zu machen. Man braucht alle fünf Sinne am Gewehr und muss präsent sein.“