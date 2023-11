Alkohol, die unterschätzte Gefahr Schon ein Gläschen am Tag erhöht das Brustkrebsrisiko

Geht es um die Risiken des Alkoholkonsums, denkt man spontan wahrscheinlich an eine echte Abhängigkeit von einer psychoaktiven Substanz. Der Diagnosekatalog ICD 11 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) macht die Abhängigkeit vom Alkohol an Kriterien wie starkem Verlangen nach der Substanz, Kontrollminderung, Entwicklung einer Toleranz mit der Notwendigkeit, für die gleiche Wirkung mehr „Stoff“ zu brauchen und an den Entzugs-Symptomen fest, die auftreten, wenn die Droge fehlt.