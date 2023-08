Eine Runde im Drogenhotspot Berlin Unterwegs mit sauberen Spritzen und guten Ratschlägen

Graue, graffitibemalte Betonwände, lose hängende Kabel, Bauabsperrungen. Immer wieder eilen Menschen vorbei. Die U-Bahn-Station Yorckstraße ist kein Ort, an dem man sich länger als nötig aufhalten möchte. Für Anton Kastner aber ist die Station an diesem sonnigen Julitag ein Arbeitsplatz. Konzentriert schaut er um sich, während er einmal von einem bis zum anderen Ende des Bahnhofs schlendert. Er ist auf der Suche nach Menschen, die Drogen konsumieren. Und dafür ist er genau am richtigen Ort. Denn die Station in der Yorckstraße ist ein sogenannter „Hotspot“ der Drogenszene und einen von mehreren Stopps, den Kastner auf seiner heutigen Runde als Streetworker einlegt.

„Hey, Entschuldigung, könnten wir bitte etwas von euch bekommen?“, klingt es plötzlich. Anton Kastner dreht sich um und nickt freundlich. Vor ihm stehen zwei jungen Männer, die ihn an seiner hellgrünen Umhängetasche erkannt haben. Sie wissen, was die Tasche enthält. Wer sie noch nicht kennt, weiß spätestens durch das Wort „STREETWORK“, das mit großen, weißen Buchstaben auf dem Schließteil der Tasche gedruckt steht, was sie symbolisiert.

Seine grüne Tasche ist voll mit neuen Spritzen und Tupfern

Der 1,90 Meter große Kastner mit dem roten Vollbart, den Ohrsteckern auf beiden Seiten und dessen halblange Haare unter seiner dunkelblauen Mütze herausschauen, signalisiert, dass ihm die Männer folgen sollen. Etwa zehn Meter weiter im grellbeleuchteten Fußgängertunnel der U-Bahnstation geht Kastner zusammen mit ihnen in die Hocke und öffnet seine Tasche.