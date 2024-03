Gefahrenzone Haushalt „Geschirrspülmittel ist der absolute Spitzenreiter bei den Vergiftungen“

Manchmal genügt ein kurzer unachtsamer Moment und schon hat der Nachwuchs den quietschbunten Geschirrspültab in den Mund gesteckt. Dabei sind Vergiftungen bei Kindern ein ernstes Risiko. Meist sind sie Folge von Unwissenheit oder Nachlässigkeit der Eltern.

Von haushaltsüblichen Reinigungsmitteln über Medikamente bis hin zu scheinbar harmlosen Pflanzen in der Natur – die Liste potenzieller Gefahrenherde ist lang. Einer, der sie alle kennt, ist Hugo Kupferschmidt. Im Tagesspiegel-Interview spricht der Arzt und ehemalige Leiter des Giftnotrufs der Charité über die größten Risiken und erklärt, wie Eltern im Notfall handeln können.

Herr Kupferschmidt, Hersteller vieler potenziell gefährlicher Produkte sind verpflichtet, den Hinweis „Außer Reichweite von Kindern aufbewahren“ auf den Verpackungen zu vermerken oder in der Werbung zu erwähnen. Dennoch kommt es immer wieder zu Vergiftungsunfällen. Kommt die Warnung bei Eltern also nicht an?

Den allermeisten Eltern oder betreuenden Personen ist klar, dass sie giftige Produkte von ihren Kindern fernhalten sollten. Stehen diese im geschlossenen Schrank, stellen sie keine erhebliche Gefahr dar. Außerdem haben sie in der Regel einen Verschlussmechanismus mit Kindersicherung. Ein heikler Moment für Kleinkinder entsteht aber, wenn Eltern mit den Mitteln arbeiten. Geöffnet und kurz aus den Augen gelassen, kann es passieren, dass sie in die Hände des Kindes gelangen.