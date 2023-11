Große Fragen, kluge Köpfe Wann wird der Krebs endlich besiegt sein, Herr Keilholz?

Die gute Nachricht vorweg: Wir sind dafür schon auf dem richtigen Weg. In Deutschland ist die Sterblichkeit an Krebserkrankungen in den letzten zehn Jahren deutlich gesunken. Die Schlüssel zu diesem Erfolg waren fächer- und sektorenübergreifende Zusammenarbeit, medizinische Forschung und Früherkennung. Und das Potenzial in allen drei Bereichen ist nicht aufgebraucht. Es sind weitere erhebliche Weiterentwicklungen möglich, darüber hinaus könnten viele Krebserkrankungen durch Prävention verhindert werden.