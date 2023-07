Kann dieses Mittel die Zahl der Drogentoten senken? So wirkt Naloxon bei einer Opioid-Überdosis

Vorsichtig wird ein Mann aus seinem Auto gezogen und auf die Straße gelegt. Er ist bewusstlos, sein Mund weit aufgerissen, die Atmung nur noch flach – in unregelmäßigen Abständen schnappt er nach Luft. Der Mann hat ein opioidhaltiges Medikament überdosiert und schwebt in akuter Lebensgefahr. Die Ersthelfer, die um ihn herumsitzen, stecken ihm ein Nasenspray in die Nase und drücken ab. Der Wirkstoff darin: das Opioid-Gegenmittel Naloxon. Einige Minuten später kommt der Mann wieder zu Bewusstsein. Das Medikament hat gewirkt und ihn von dem schmalen Grat zwischen Leben und Tod zurückgeholt.

Steigende Todeszahl in den USA und in Deutschland

Szenen wie diese sind in US-amerikanischen Nachrichten keine Seltenheit. Seit Jahren wütet jenseits des Atlantiks eine wahre Opioid-Epidemie, der immer mehr Menschenleben zum Opfer fallen – laut dem amerikanischen Center for Disease Control and Prevention (CDC) waren es allein im vergangenen Jahr 110.000 und damit mehr als doppelt so viele wie durch Schusswaffenkriminalität.

2000 Menschen starben im vergangenen Jahr deutschlandweit an den Folgen des Konsums illegaler Drogen.

Zeitgleich steigt auch in Deutschland die Zahl der Drogentoten stetig an: Starben im Jahr 2012 noch 944 Menschen an den direkten oder Langzeitfolgen des Konsums illegaler Drogen, waren es nach Angaben des Drogenbeauftragten der Bundesregierung im vergangenen Jahr bereits knapp 2000 Menschen.

Es ist im Grunde genommen gar nicht nachvollziehbar, dass Naloxon nur auf Rezept erhältlich ist. Maurice Cabanis, Psychiater und Suchtmediziner

Die meisten Sterbefälle gehen dabei auf das Konto überdosierter opioidhaltiger Substanzen wie Heroin, Methadon, Oxycodon, Tilidin oder Fentanyl. Opioide ist ein Sammelbegriff für dem Morphium ähnliche Substanzen, die natürlich oder synthetisch gewonnen werden. Sie lindern Schmerzen, beruhigen und nehmen Ängste. Bei zu hoher Dosierung aber bergen sie die Gefahr, eine lebensbedrohliche Atemdepression auszulösen: Die Atmung wird immer flacher, bis sie komplett aussetzt – die meisten Drogentoten sind an einem Atemstillstand verstorben.

Naloxon hebt die Wirkung von Opioiden in wenigen Minuten auf

Hier setzt das Naloxon an. Der Wirkstoff dockt an die Opioid-Rezeptoren im Gehirn, im Rückenmark und im Darm an, verdrängt dort vorübergehend bereits angedockte Opioide und verhindert zugleich deren erneute Bindung an die Rezeptoren. „Naloxon hat eine höhere Bindungsaffinität, also eine stärkere Anziehungskraft zu den Rezeptoren als die Opioide“, sagt Maurice Cabanis, Ärztlicher Direktor der Klinik für Suchtmedizin und abhängiges Verhalten am Klinikum Stuttgart und erster Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin. Dadurch könne die atemlähmende Wirkung der Opioide innerhalb weniger Minuten aufgehoben werden. Die Atmung reguliert sich und die bewusstlose Person erwacht.

Klingt wie ein Wundermittel, mit dem sich eine Überdosis ungeschehen machen lässt. Doch Suchtmediziner Cabanis mahnt angesichts solcher Zuschreibungen eher zur Vorsicht. Denn Naloxon mache eine medizinische Notfallbehandlung keinesfalls überflüssig. Die Atmung muss auch im Anschluss an die Medikamentengabe medizinisch überwacht werden. Wenn sich diese nach drei Minuten nicht reguliert hat, sollte, wenn möglich, eine weitere Dosis gegeben werden. Zudem müssten mögliche Schädigungen im Körper, die von der Überdosierung herrühren, im Krankenhaus untersucht werden.

Die Verwendung des Naloxon-Nasensprays ist kinderleicht

Ob Wundermittel oder nicht, Studien zufolge können 93 Prozent der Betroffenen gerettet werden, wenn das Naloxon kurz nach dem Eintreten der Überdosierungserscheinungen gegeben wird. Die Food and Drug Administration (FDA) – die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel – hat daher Ende März 2023 das Naloxon in Form eines Nasensprays für den rezeptfreien Gebrauch zugelassen.

Was sind mögliche Anzeichen einer Überdosierung? Kleine, verengte „Stecknadelpupillen“

Einschlafen oder Bewusstlosigkeit

Schlaffer Körper

Langsames, flaches Atmen

Erstickungsgeräusche

Kalte und/oder klamme Haut

Verfärbte Haut, insbesondere blaue Lippen und Nägel

Alternativ zum Nasenspray kann das Medikament auch mittels einer Spritze in die Vene oder mit einem Autoinjektor in den Muskel oder unter die Haut gespritzt werden. Diese Darreichung aber dürfte für medizinische Laien in einer Notsituation nur schwierig umzusetzen sein. Die Verwendung des Nasensprays hingegen ist kinderleicht: Man steckt das kleine Fläschchen in das linke oder rechte Nasenloch des Betroffenen und drückt ab.

Zur Person © Klinikum Stuttgart Maurice Cabanis, Ärztlicher Direktor der Klinik für Suchtmedizin und Abhängiges Verhalten am Klinikum Stuttgart und erster Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin.

Mit Naloxon-Nasenspray kann die Zahl der Drogentoten erheblich reduziert werden

Seit 2018 ist das Naloxon-Nasenspray unter dem Markenname Nyxoid auch in Deutschland erhältlich – allerdings nur auf Rezept. Dabei ist die Frage, ob das Nasenspray wie in den USA rezeptfrei werden sollte, für viele medizinische Experten hierzulande eigentlich nur eine rhetorische. „Es ist im Grunde genommen gar nicht nachvollziehbar, warum das nicht schon längst der Fall ist“, sagt Cabanis. „Denn das Medikament hat weder gravierende Nebenwirkungen oder ein Abhängigkeitspotenzial noch führt es zu einem Rauschzustand.“ Naloxon als Nasenspray sei daher eine hochwillkommene Chance, die Anzahl an tödlichen Überdosierungen durch Opioide zu reduzieren.

Auch der Einwand, dass die rezeptfreie Verfügbarkeit dazu führen könnte, dass Opioidkonsumierende ein gewisses Überdosierungsrisiko in Kauf nehmen, weil sie wissen, dass sie mit dem Naloxon das Gegenmittel immer schon dabei haben, weist Cabanis vehement zurück. „Es geht Opioidkonsumierenden nicht darum, den Rausch immer extremer zu gestalten, sondern vielmehr darum, die Wirkung der ihnen bereits bekannten Substanz immer wieder zu erleben.“ Also in der bekannten Dosierung…

Der Wirkstoff Naloxon wird per Nasenspray verabreicht. Um es zu erhalten, braucht man in Deutschland jedoch ein Rezept. © IMAGO/TT

Überdosierungen sind folglich meist nicht beabsichtigt, sondern kommen stattdessen häufig durch den schwankenden Reinheitsgehalt der Droge oder die höhere oder niedrigere Potenz der Substanz zustande. Beim Konsum von Fentanyl, das die Potenz von Morphin um das 100-Fache übersteigt, ist der Spielraum für Fehler beispielsweise extrem klein. Schon ein paar Milligramm können tödlich sein. Das Fentanyl-Derivat Carfentanyl ist sogar 10.000-mal so stark wie Morphin. In den USA kommt es immer wieder zu tödlichen Überdosierungen, weil diese hochpotenten Substanzen anderen Drogen beigemischt werden.

Was können Sie tun, wenn jemand eine Überdosis eines Opioids eingenommen hat? Rufen Sie sofort die 112.

Geben Sie Naloxon so schnell wie möglich, sofern verfügbar. Warten Sie nicht ab, bis die Rettungskräfte eintreffen.

Versuchen Sie, die Person wach zu halten.

Legen Sie die Person auf die Seite, um ein Ersticken zu verhindern.

Bleiben Sie bei der Person, bis die Rettungskräfte eintreffen.

Naloxon ist eine vorübergehende Behandlung. Unter bestimmten Umständen kann mehr als eine Dosis erforderlich sein, insbesondere wenn die Überdosierung mit Fentanylsubstanzen zustande gekommen ist.

Das Projekt NALtrain soll Abhängigen helfen

Obwohl die Todeszahl durch Opioid-Überdosierungen in Deutschland weiter ansteigt, wird Naloxon von Ärzten hierzulande bisher kaum verschrieben. Gerade mal 1000 Opioidkonsumierende haben ein Spray erhalten. Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland allerdings etwa 165.000 opioidabhängige Menschen.

Um Naloxon unter den Suchtkranken weiter zu verbreiten, fördert das Bundesgesundheitsministerium gemeinsam mit dem Institut für Suchtforschung Frankfurt, Akzept e.V. und der Deutschen Aidshilfe stattdessen das Projekt „NALtrain“. Das Ziel: Bis 2024 sollen 10.000 Opioidkonsumierende ein kleines Metallkästchen mit dem Naloxon-Nasenspray bei sich tragen. Das Bundesmodellprojekt, das bereits seit zwei Jahren läuft, soll außerdem dazu beitragen, dass Mitarbeitende von Drogen- und Aids-Hilfen und die Konsumenten selbst für den Gebrauch von Naloxon geschult werden. Wie sich das Projekt auf die Zahl der Drogentoten auswirkt, wird sich in den kommenden Jahren zeigen.

Mit Blick auf die Lage in den USA stellt sich dennoch die Frage, ob Deutschland dem dortigen Entschluss, Naloxon-Nasenspray aus der Verschreibungspflicht zu entlassen, nicht prophylaktisch folgen sollte. Auch vor dem Hintergrund, dass die europäische Drogenbeobachtungsstelle EMCDDA einen starken Anstieg des Missbrauchs synthetisch hergestellter, hochpotenter Drogen ab 2024 durchaus für möglich hält. Unter anderem deshalb, weil die Taliban in Afghanistan den Anbau und Vertrieb von Schlafmohn, aus dem Heroin und Morphin hergestellt werden, verboten haben. Für die rund eine Million Heroinabhängigen in Europa könnte eine solche Einschränkung des Angebots dazu führen, dass sie auf gefährlichere Drogen wie Fentanyl umsteigen. Die schnelle Verfügbarkeit von Naloxon würde dadurch noch wichtiger werden.