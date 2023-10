Kein Therapieplatz, nirgendwo Wie verzweifelte Patienten mit ihrer Depression alleingelassen werden

Erschöpft, antriebslos und am Ende sei sie gewesen, erzählt die 46-jährige Maja Friedrich (Name geändert) mit zittriger Stimme. „Nachdem ich fünf bis sechs Panikattacken am Tag hatte, habe ich bei einer bekannten Berliner Klinik angerufen, weil der Alltag für mich nicht mehr zu bewältigen war.“ Doch eine längerfristige Hilfe konnte das Krankenhaus nicht leisten.