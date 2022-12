Klangvoller Heiligabend Warum Singen gesund ist

„Singen ist Schenken.“ Dieser Spruch war im Advent überall in der Stadt auf Plakaten zu lesen. Als Einladung, sich in einem Einkaufszentrum an den vier Adventssonntagen von Berliner Chören in weihnachtliche Stimmung versetzen zu lassen. Wenn gute Sänger und Sängerinnen wohlbekannte Weisen wie „O du Fröhliche“ oder „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ gekonnt zu Gehör bringen, darf man sich durch den Kunstgenuss ja auch wirklich beschenkt fühlen. Doch Singen ist weit mehr als Kunst. Denn wer selbst singt, beschenkt nicht nur andere. Er oder sie beglückt auf diese Weise auch sich selbst, unter anderem mit besserer Gesundheit und gesteigertem Wohlbefinden. Das belegen inzwischen etliche Studien.

