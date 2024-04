„Nervig, aber harmlos“ Warum fängt das Augenlid gelegentlich an zu zucken?

Zack, da, schon wieder: Das untere Lid am rechten Auge zittert plötzlich, ganz kurz nur. Die Sehfähigkeit ist in diesem Moment beeinträchtig, doch das ist zum Glück schnell wieder vorbei.

„Diese sogenannten Lidmyoklonien sind nervig, aber komplett harmlos, sie haben keinen schädigenden Effekt“, sagt Johann Lambeck, Oberarzt an der Klinik für Neurologie und Neurophysiologie am Universitätsklinikum Freiburg. Meist sei das Unterlid von diesem kurzen, hochfrequenten Anspannen der Muskulatur am Auge betroffen. Gründe dafür kann es viele geben.