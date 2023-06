Organtransplantation bei Kindern „Ohne diese Narbe würde ich heute nicht mehr leben“

Es ist der 25. Dezember 2019: Die jüngste Tochter von Metin Öztürk bekommt in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) ein neues Herz eingesetzt. Vorher ging es dem schwer herzkranken Mädchen immer schlechter. Die Transplantation des Spenderorgans dauert zehn Stunden. Nach der erfolgreichen Operation bleibt die Neunjährige drei Wochen in der MHH, danach muss sie einmal wöchentlich zur Kontrolle in die Klinik. Das Mädchen verpasst viel in der Schule und wiederholt eine Klasse.