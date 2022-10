Risiko Kinderlähmung „Impfen ist der einzige und beste Schutz“

Überrascht war Gerd Thiel nicht, als er hörte, dass in diesem Jahr in London, in den USA und in Israel Polioviren nachgewiesen wurden. Im Bundesstaat New York hatte ein Mann im Juli eine Lähmung entwickelt. In mehreren Counties wurden Erreger in Abwasserproben gefunden. Anfang September rief daraufhin die New Yorker Gouverneurin den Katastrophenfall aus.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden