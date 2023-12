Smartphone und Tablet fördern Kurzsichtigkeit bei Kindern „Es geht darum, diese Zunahme zu stoppen“

Herr Rombold, stimmt es, dass Ihre Patienten seit geraumer Zeit immer jünger werden?

Die Myopie, also die Kurzsichtigkeit bei Kindern, nimmt nicht nur in unseren Kliniken, sondern auch weltweit dramatisch zu. Laut WHO soll der Prozentsatz Kurzsichtiger in Europa bis 2040 auf 50 Prozent ansteigen. Kinder sind am meisten gefährdet. In China ist die Kurzsichtigkeit bei 6- bis 18-Jährigen sogar innerhalb von zehn Jahren von 10 auf 80 Prozent gestiegen.