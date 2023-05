Start-up trifft Forschung So will Potsdam die Zukunft der Gesundheitsbranche gestalten

Von der KI-gestützten Diagnose hin zur Asthma-App, vom virtuellen Reha-Programm zur VR-Brille in der Pflegeausbildung. Digitale Produkte und Services haben sich in der wohl ältesten Wissenschaft der Menschheit als Innovationsbeschleuniger etabliert und bringen das Potenzial mit, Wissen und Prozesse grundsätzlich zu verändern. Sie können die Qualität der medizinischen Versorgung verbessern, das Personal entlasten und die Effizienz im Klinik- und Praxisalltag steigern. Wie wichtig dabei der schnelle, pragmatische Transfer medizinischer Innovationen in die Anwendung ist, haben wir nicht zuletzt in den vergangenen drei Jahren erlebt.