Die schwere Last der Angehörigen „Ich wollte mal etwas Normales machen und nicht an den Krebs denken“

Darf man auf eine Weihnachtsfeier gehen, wenn die Ehefrau krebskrank in einer Klinik liegt? „Meine Frau kann nicht verstehen, dass ich an dem Abend zur Feier gegangen bin – anstatt sie noch mal im Krankenhaus zu besuchen“, erzählt ein 35-Jähriger. „Dabei war ich doch morgens schon bei ihr gewesen und wollte einfach mal was Normales machen und nicht an den Krebs denken müssen.“