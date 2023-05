In eigener Sache Neue Zeiten für die Tagesspiegel-Community

Liebe Leserinnen und Leser, wir möchten an dieser Stelle über anstehende Veränderungen unserer Moderationszeiten informieren.

Die Moderations- wie auch die Öffnungszeiten haben wir um eine Stunde vorgezogen. Das heißt, ab Donnerstag wird die Moderation der Kommentare von 9 bis 21 Uhr erfolgen. Bis 22 Uhr kann noch weiter kommentiert werden. Wie bisher üblich, werden die Kommentare der letzten Stunde am nächsten Morgen gesichtet.

Am Wochenende und an Feiertagen erfolgte die Moderation bisher nur von 12 bis 20:30 Uhr. Hier gelten nun ebenfalls die Zeiten wie an den Wochentagen.

Wie die meisten Nutzerinnen und Nutzer der Kommentarfunktion schon vor Längerem bemerkt haben, funktioniert das Platzieren von Absätzen wieder. Auch haben wir die Darstellung der Diskussionsstränge verbessert, sodass der jeweilige Bezug durch das Einrücken der Kommentare besser nachvollziehbar ist.

Die Darstellung in chronologischer Reihenfolge wird leider noch etwas dauern. Wir planen unter anderem auch wegen dieser Funktion einen Systemwechsel für unser Community-Tool. Einen genauen Zeitpunkt können wir aber noch nicht ankündigen.

Da einige Mitglieder der Tagesspiegel-Community immer wieder nachfragten, wo man seine eigenen Kommentare im Profil findet: Wenn Sie die Kommentarspalte geöffnet haben, sehen Sie oben rechts zwei Reiter, Kommentare und Profil. Wenn Sie auf Profil klicken, kommen Sie zur Übersicht Ihrer verfassten Beiträge und gelangen per Klick oben rechts am jeweiligen Kommentar auf das Feld „Diskussion ansehen“ zum entsprechenden Strang.

Auch möchten wir die Gelegenheit nutzen, in der Kommentarspalte mit Ihnen über den Umgang miteinander zu reden und auf allgemeine Fragen zur Kommentarfunktion Antworten zu geben. Hierfür stehen Community-Chef Atila Altun und sein Kollege Sami Künne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Ihr Feedback.