Insolvenzwelle in der Baubranche Was Hauskäufer tun können, wenn der Bauträger pleite ist

Von einer Trendwende kann wahrlich noch keine Rede sein: 630 Unternehmen aus der Immobilienbranche, 17 Prozent mehr als im letzten Quartal des Jahres 2023, rutschten zwischen Januar und März 2024 in die Pleite, berichtet das Beratungsunternehmen Falkensteg. Etwa die Hälfte davon waren sogenannte Bauträger und Projektentwickler.

Und noch ist kein Ende in Sicht: Die Krise werde sich bis weit ins Jahr 2026 hinziehen, prognostiziert Falkenberg. Allein in diesem Jahr rechnen die Experten mit einem zweistelligen Anstieg der Insolvenzen.

Schlechte Nachrichten also auch für all jene, die ein schlüsselfertiges Haus oder eine Bauträgerwohnung gekauft haben und noch auf die Fertigstellung warten. Denn: Geht der Vertragspartner vor dem Bezugstermin pleite, kann das den Erwerbern große Probleme bereiten.

Genau diese Erfahrung machen zurzeit Tausende Kunden der Helma-Gruppe aus Niedersachsen. Anfang März stellte das Unternehmen den Insolvenzantrag. Wie geht es für die Betroffenen jetzt weiter? Welche Optionen gibt es? Und was können andere potenziell Betroffene daraus lernen? Das „Handelsblatt“ hat sich beim Insolvenzverwalter und bei Juristen informiert.

Zwei Kundengruppen sind betroffen

Wenn Helma-Insolvenzverwalter Manuel Sack in Kundenveranstaltungen die praktischen Folgen der Pleite skizziert und Antworten auf die vielfältigen Fragen der Teilnehmer gibt, dann muss er genau unterscheiden, um welche der beiden zentralen Gruppen es geht: die Kunden des Bauträgers Helma oder die des Anbieters schlüsselfertiger Eigenheime.

Ein entscheidender Unterschied, erläutert Petra Symosek, Rechtsanwältin und Notarin in der Berliner Kanzlei Sammler Usinger. Wer einen Vertrag mit einem Bauträger schließt, erwirbt die drei beim Bau erforderlichen Komponenten aus einer Hand: das Grundstück, die Bauleistung sowie die Planungsleistung.

Dabei umfasst die Bauleistung alle Arbeiten vom Aushub der Baugrube über Roh- und Innenausbau bis zur Fertigstellung der Außenanlagen. Dienstleistungen wie der Architektenentwurf, die Ausführungsplanung und das Einholen aller erforderlichen Genehmigungen gehören zu den Planungsleistungen. Weil der Grundstückserwerb Teil des Bauträgervertrags ist, muss dieser notariell beglaubigt werden, wie es das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) in Paragraf 311b vorschreibt.

Anders im zweiten Fall: Wer bereits ein Grundstück erworben hat, die aufwendige Zusammenarbeit mit einem Architekten und vielen Einzelhandwerkern aber scheut, der kann bei Baufirmen wie Helma ein schlüsselfertiges Eigenheim erwerben. In diesem Fall wird ein sogenannter Verbraucherbauvertrag nach Paragraf 650i Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) geschlossen. Auch er muss diverse gesetzlich vorgeschriebene Regelungen enthalten – notariell beglaubigt werden muss er nicht.

Risiko Bauträgervertrag

Ein Bauträgerkunde erwirbt zwar Grundstück plus Bau- und Planungsleistung, als Grundstückeigentümer eingetragen aber wird er im Grundbuch erst nach vollständiger Fertigstellung und Bauabnahme. Bis es so weit ist, schützt ihn die sogenannte Auflassungsvormerkung im Grundbuch immerhin davor, dass das Grundstück in die Insolvenzmasse einfließt. Verfügen kann er über sein Grundstück noch nicht. Den ersten Zugriff hat zumeist die finanzierende Bank des Bauträgers, der das Grundstück als Sicherheit dient.

Deshalb birgt der Bauträgervertrag für den Kunden das höchste Risiko – vor allem für den Fall, dass der Insolvenzverwalter das Bauvorhaben aus wirtschaftlichen Gründen nicht fortsetzt und den Kunden mitteilt, den Kaufvertrag nicht erfüllen zu wollen. Dann nämlich hat die finanzierende Bank des Bauträgers das letzte Wort.

Zwei Möglichkeiten bleiben. Erstens: Der Vertrag mit dem Haus- oder Wohnungskäufer wird rückabgewickelt. Der Käufer erhält die gezahlten Kaufpreisraten zurück – allerdings nur bis zum anteiligen Wert der bereits fertiggestellten Bauten. Wer den Bautenstand früh mithilfe eines Experten dokumentiert hat, ist jetzt im Vorteil. „Auch die Grunderwerbsteuer wird erstattet, sonstige Erwerbsnebenkosten aber nicht“, ergänzt Anwältin Symosek. Im Gegenzug kann die Bank jetzt das Grundstück inklusive (Roh-)Bauten verkaufen oder versteigern. Für den Kunden ist dies noch die glimpflichste Variante – auch wenn er in aller Regel einen finanziellen Verlust wird erleiden müssen.

Schwieriger wird es bei der zweiten Variante: Die Bank hat kein Interesse an einer Verwertung des Grundstücks und überlässt es dem Käufer. Der muss jetzt Firmen suchen, die bereit sind, den Bau fertigzustellen. Keine leichte Aufgabe, zumal zunächst geklärt werden muss, wer für Mängel aufkommen soll, die ein neuer Auftragnehmer nicht zu verantworten hat. Auch in diesem Fall werden Kunden erhebliche Mehrkosten aufgebürdet.

Grundstückseigentümer im Vorteil

Auf etwa 500 Familien schätzt Helma-Insolvenzverwalter Manuel Sack die Zahl derer, die bei Helma einen Vertrag über den Bau eines solchen schlüsselfertigen Eigenheims auf eigenem Grundstück abgeschlossen haben. „Darunter sind solche, bei denen der Bau begonnen wurde, die Arbeiten aber inzwischen stillstehen. Es gibt aber auch Fälle, wo zwar der Vertrag bereits unterzeichnet ist, man aber noch auf die Baugenehmigung wartet oder wo die Finanzierung noch nicht abschließend geklärt ist“, erläutert er.

Die Insolvenz des Baupartners trifft auch sie hart – schließlich ist zunächst ungewiss, ob, wann und zu welchen Konditionen das Bauvorhaben fertiggestellt werden wird.

„Immerhin aber haben diese Kunden den großen Vorteil, dass sie als Eigentümer des Grundstücks bereits im Grundbuch eingetragen sind“, sagt Anwältin Symosek. Ihr größtes Risiko bestehe darin, dass Fertigstellung und Finanzierung aufgrund des Bauverzugs teurer werden: „Ist ein Unternehmen zahlungsunfähig, werden auch alle Subunternehmer zunächst die Arbeiten einstellen“, sagt Symosek. Der Kredit läuft derweil weiter, sodass womöglich hohe Bereitstellungszinsen anfallen.

Fatal sei es, wenn Kunden bereits ihre Mietwohnung gekündigt hätten, der Umzugstermin jedoch nicht gehalten werden konnte. „Es gab tatsächlich Fälle, in denen Familien drohten, auf der Straße zu stehen“, berichtet Insolvenzverwalter Sack. Weil in diesen Fällen der Bau zumeist bereits weit fortgeschritten gewesen sei, habe man rasch Abhilfe schaffen können: „Wir haben pragmatische Lösungen gefunden, indem wir den Kunden ermöglicht haben, die Restarbeiten selbst zu beauftragen.“

Verträge nicht vorschnell kündigen

Auch die Kündigung aus wichtigem Grund gemäß Paragraf 648a BGB hat Tücken. Denn anders, als viele intuitiv erwarten, zählt eine Insolvenz nicht als wichtiger Grund. „Wohl aber berechtigen Mängel oder ein Verzug der Fertigstellung – nach Fristsetzung – zur außerordentlichen Kündigung“, sagt Petra Symosek. Der Haken: „Ob diese Gründe am Ende vor Gericht Bestand haben, ist ungewiss. Wenn nicht, wird aus der außerordentlichen eine freie Kündigung – mit allen finanziellen Folgen.“

Eindringlich warnt Anwältin Symosek Kunden davor, ihren Verbraucherbauvertrag leichtfertig zu kündigen. „Gefährlich ist vor allem die sogenannte freie Kündigung nach Paragraf 648 BGB“, sagt sie. Die sei zwar jederzeit und ohne Angabe von Gründen juristisch zulässig. In diesem Fall allerdings stehe dem Auftragnehmer ein Ausgleich für den entgangenen Gewinn zu. Nach Paragraf 648 Satz 2 BGB entspricht dieser etwa fünf Prozent der noch nicht erbrachten Leistung. „Das kann teuer werden.“ Insolvenzverwalter Manuel Sack schätzt, dass sich entsprechende Ausgleichszahlungen auf hohe fünfstellige Beträge summieren.

Daher rät die Anwältin dringend, dem Unternehmen vor einer außerordentlichen Kündigung ausreichende Fristen zur Mängelbeseitigung oder Fertigstellung zu setzen. Hat die außerordentliche Kündigung Erfolg, kann der Bauherr sein Vorhaben in Eigenregie fertig bauen. Alle nach dem Stand der Bauarbeiten berechtigten Zahlungen muss er selbstverständlich leisten, Gegenforderungen kann er anrechnen.

Vergleichsweise rechtssicher ist der Aufhebungsvertrag: Dabei dokumentieren die Vertragsparteien gemeinsam den Bautenstand und einigen sich auf den Wert der bereits geleisteten Arbeiten. „Man kann sich leicht vorstellen, dass Insolvenzverwalter und Bauherr in dieser Hinsicht zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen“, weiß Symosek. Sie hält Aufhebungsverträge für durchaus sinnvoll, allerdings nur dann, wenn Kunden keine über den Bautenstand hinausgehenden Zahlungen zugemutet werden.

Gemeinsam den Weiterbau vereinbaren

Bei Kunden, die ein schlüsselfertiges Helma-Eigenheim erworben haben, favorisiert Insolvenzverwalter Manuel Sack eine Lösung, die möglichst alle Beteiligten zusammenbringt. In einer sogenannten modifizierten Vereinbarung mit den Baufamilien wird festgelegt, dass Helma weiterbaut. Im Gegenzug zahlt der Kunde die restliche Kaufsumme vorab auf ein Treuhandkonto. Damit ist gewährleistet, dass das Geld nicht in die Insolvenzmasse einfließt. Zudem sichert es die Forderungen der beteiligten Handwerksfirmen ab: Je nach Baufortschritt gibt der Treuhänder die Zahlungen in Abstimmung mit den Bauherren frei.

Für Petra Symosek ergibt eine solche modifizierte Vereinbarung durchaus Sinn. Auch das Instrument eines Treuhandkontos sei durchaus üblich. Auch sie empfiehlt: „Alle Zahlungen sollten nur mit Zustimmung des Kunden freigegeben werden können.“

Wie es für die beiden Kundengruppen von Helma weitergeht, wird sich hoffentlich bald entscheiden. Insolvenzverwalter Sack hofft, bis Anfang Juni Investoren gefunden zu haben, die die Geschäfte des Unternehmens weiterführen. Mit der endgültigen Eröffnung des Insolvenzverfahrens rechnet er zum 1. Juni.

Dieser Artikel erschien zuerst im „Handelsblatt“.