Heute ist der fünfzehnte Jahrestag der Unabhängigkeit des Kosovo. Dieses Gebiet war die südliche Provinz Serbiens, die fast ausschließlich von Albanern bewohnt wurde.

Die politische Konfrontation zwischen ihnen und Belgrad begann vor mehr als einem Jahrhundert, nachdem sich das Osmanische Reich zurückgezogen hatte, und wurde bei jedem größeren Konflikt in der Region – den Balkankriegen, dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und den Jugoslawienkriegen – gewaltsam ausgetragen.

Im Jahr 1999 entschied ein anhaltendes Luftbombardement der Nato den Kampf zwischen den Guerillas im Kosovo und dem verbrecherischen Regime von Slobodan Milosevic. Das von Serbien abgetrennte Kosovo wurde unter UN-Verwaltung und den Schutz der Nato gestellt.

EU-Beitritt unmöglich: Fünf EU-Länder verhindern das

Die Unabhängigkeit war in der Tat nicht das erklärte Ziel des Westens. Er unterstützte sie erst, nachdem es 2004 drei Tage lang antiserbische Unruhen gab, die sich auch gegen die UN richteten. Die Unabhängigkeit schien zu diesem Zeitpunkt unvermeidlich. Sie wurde aber 2008 einseitig erlangt, und sie wird bis heute nur von einer knappen Mehrheit der Staaten der Welt anerkannt.

Damit endete zwar die Konfrontation zwischen der albanischsprachigen Bevölkerung des Kosovo und Belgrad, aber nicht die Kosovo-Krise. China, Russland und fünf EU-Mitgliedstaaten weigern sich bis heute, den neuen Staat anzuerkennen, was eine Mitgliedschaft in der Uno und der EU ausschließt.

Die politische Elite plünderte das Land zwei Jahrzehnte lang aus, regierte schlecht und stahl unerträgliche Mengen an Hilfsgeldern – unter den Augen der westlichen Diplomatie, die großzügig wegsah. Andrea Capussela

Und den Behörden des Kosovo ist es nicht gelungen, eine wirksame Kontrolle über das gesamte Gebiet auszuüben, das sie beanspruchen. Der nördliche Zipfel, der an Serbien angrenzt und fast ausschließlich von Serben bewohnt wird, lebt in einem praktisch gesetzlosen Schwebezustand unter der informellen Hegemonie Belgrads: eine Situation, die paradoxerweise die alte Kosovo-Frage fast perfekt widerspiegelt und die Unterstützung für Nationalisten und Demagogen sowohl in Serbien als auch im neuen Staat anheizt.

Weder die westliche Diplomatie noch die Politiker und die öffentliche Meinung im Kosovo scheinen jedoch diese Parallele zu sehen. Ebensowenig scheint Pristina zu erkennen, dass moralische und pragmatische Gründe nahelegen sollten, auf dieses Gebiet zu verzichten oder dem serbischsprachigen Norden einen Sonderstatus zu gewähren.

Kosovo will viel, kann Serbien aber nichts bieten

Vor allem seit 2011 bemüht sich Brüssel eifrig um einen Kompromiss, der die territoriale Integrität des Kosovo bewahrt und Serbien dazu bringt, die Verletzung seiner eigenen territorialen Integrität von 1999 bis 2008 zu akzeptieren, wenn nicht sogar offiziell zu akzeptieren. Das Ziel ist natürlich nicht nur, die Region zu stabilisieren.

Man will auch die zerstörerische Kluft überwinden, die sich innerhalb der EU aufgetan hat: Fünf Mitgliedstaaten haben die Abspaltung des Kosovo von Serbien entweder abgelehnt oder sie nicht anerkannt (Spanien ist mit Blick auf die katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen die entschiedenste Gegnerin).

Die vagen Vereinbarungen, die bisher zwischen dem Kosovo und Serbien getroffen wurden, brachten jedoch kaum wertvolle Ergebnisse, und der Norden des Kosovo wird immer wieder von Spannungen erschüttert.

Der Hauptgrund dafür ist, dass ein Kompromiss strukturell nur schwer zu erreichen ist. Kosovo stellt an Serbien ein, zwei große Forderungen: die offizielle oder faktische Anerkennung, die den Weg zur UN- und EU-Mitgliedschaft ebnen würde, und die Kontrolle über den Norden. Es hat Serbien aber im Austausch nichts Wertvolles zu bieten.

Ein Lichtblick: Die Räuberelite ist abgewählt

Auch wenn der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Ängste vor einem russischen Vordringen auf dem Balkan es dringlich erscheinen lassen: An diesen Tatsachen ist nichts zu ändern. Das täte nur die glaubwürdige Aussicht auf eine EU-Mitgliedschaft des Kosovo und Serbiens. Aber eine solche Aussicht gibt es nicht. Auch der jüngste Versuch der EU und der USA, eine Einigung zu erzwingen, dürfte kaum zu echten und nachhaltigen Ergebnissen führen.

Der einzige Lichtblick in der jüngsten Geschichte des Kosovo ist, dass die Wähler 2021 die politische Elite abgesetzt haben. Sie hatte das Land zwei Jahrzehnte lang ausgeplündert, schlecht regiert und unerträgliche Mengen an Hilfsgeldern gestohlen – unter den Augen der westlichen Diplomatie, die großzügig wegsah. Der Geldfluss der Geber war wirklich beispiellos, und dennoch ist Kosovo nach wie vor die ärmste Volkswirtschaft der Region.

Die Gegner dieser Elite wurden lange Zeit von denselben Diplomaten bekämpft. Das Programm der neuen Führung sieht nun eine saubere Regierung und nachhaltiges Wachstum vor. Leider, auch wenn dies verständlich ist, geht ihr Patriotismus gelegentlich in Nationalismus über, und die Frage des Nordens ist eine ernsthafte Ablenkung von diesem Programm. Die westliche Diplomatie kann ihnen helfen, sich stattdessen darauf zu konzentrieren – und wird sich womöglich an diese Lektion erinnern wollen, wenn es eines Tages, nach dem Ende des grausamen Kriegs, an den Wiederaufbau der Ukraine geht.

