50 Jahre Nelkenrevolution in Portugal Die Legende vom sanften Kolonialherrn

Am 25. April 1974 kurz nach Mitternacht las ein Sprecher des katholischen Senders Rádio Renascença die Liedzeilen „Grândola, vila morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade“ (Grândola, gebräunte Stadt, Land der Brüderlichkeit, das Volk ist es, das die Macht besitzt in dir, oh Stadt).