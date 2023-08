Allianz zwischen Peking und Moskau  Was China wirklich über den Ukrainekrieg denkt

Manch einer mag gehofft haben, auf dem Weltfriedensforum (WPF) in Peking Anfang Juli Antworten darauf zu erhalten, wie China über den Ukrainekrieg denkt. Das jährlich stattfindende Forum wurde 2012 vom damaligen Vizepräsidenten Xi Jinping an der renommierten Tsinghua-Universität ins Leben gerufen.

Man wollte zeigen, dass China auf globaler Ebene einen Beitrag zur Lösung der Probleme von Krieg und Frieden leisten kann. Westliche Beobachter der Konferenz waren überrascht, dass die Ukraine auf dem Forum nur am Rande behandelt wurde, und enttäuscht, dass die einzigen Gäste, die auf dem Forum über die Ukraine sprachen, Russen waren. Offenbar waren keine Ukrainer eingeladen worden.

Für diejenigen, die sich mit der Entwicklung der chinesischen Position befassen, dürfte dies keine Überraschung gewesen sein. Wir waren nicht nur auf dem WPF in Peking, sondern haben in den letzten 18 Monaten Dutzende Interviews mit chinesischen Denkern und Strategen von Spitzenuniversitäten, Denkfabriken und parteinahen Organisationen geführt, um der chinesischen Haltung zum Krieg in der Ukraine auf den Grund zu gehen.

Alicja Bachulska ist Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations mit Sitz im ECFR-Büro in Warschau. Seit 2019 ist sie Teil von MapInfluenCE, einem internationalen Projekt zur Erforschung des chinesischen und russischen Einflusses in Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei.

Dabei haben wir festgestellt, dass es zwar eine lebhafte Debatte über den Krieg gibt, Chinesen aber anders darüber denken als die Menschen im Westen.

Lektion 1: Der Krieg ist den Chinesen gar nicht so wichtig

Der Krieg in der Ukraine ist für Chinesen gar nicht so wichtig. Sie sehen ihn mit anderen Augen – nicht als einen katastrophalen Krieg, der die Weltordnung umgestaltet, sondern als einen Stellvertreterkonflikt zwischen China und den USA.

Entscheidend ist: Viele von ihnen glauben, die USA nutzten den Krieg, um China einzukreisen. Die Befragten berichteten, dass Japan und Korea angeblich unter Druck gesetzt wurden, um Sanktionen gegen Russland zu verhängen und kritisierten, dass sie zur Teilnahme am Nato-Gipfel in Madrid 2022 eingeladen wurden.

Nach der gleichen Logik wurden die Europäer nach Ansicht vieler chinesischer Denker von den USA dazu gebracht, China in die Nato-Strategie einzubeziehen und eine härtere Gangart einzuschlagen. Andererseits glauben sie aber, dass es Washington nicht gelungen ist, den Rest der Welt für seine Sache zu gewinnen.

Wie ein chinesischer Intellektueller feststellte, ist es dem Westen im Gegensatz zum Kalten Krieg kaum gelungen, Entwicklungsländer für seine Sache zu mobilisieren.

Er macht geltend, insgesamt 157 Länder unterstützten weder den Westen noch China in der Ukraine-Frage. Aus dem geschwächten Ansehen der USA Kapital zu schlagen und „blockfreie“ Länder für sich zu gewinnen, ist zu einem der Hauptziele der chinesischen Außenpolitik geworden.

Mark Leonard ist Mitbegründer und Direktor des European Council on Foreign Relations. Zu seinen Schwerpunktthemen gehören Geopolitik und Geoökonomie, China, EU-Politik und EU-Institutionen.

Dieser Kampf um den globalen Süden geht weit über die Frage des Krieges gegen die Ukraine hinaus. Als Alternative zum US-“Feudalismus“ hat Peking eigene Angebote in Form der Globalen Entwicklungsinitiative, der Globalen Sicherheitsinitiative und der Globalen Zivilisationsinitiative ausgearbeitet, die den Teilnehmern des Forums - viele aus aktiv von China umworbenen Ländern - vorgestellt wurden.

Lektion 2: China meint, mit Russland mehr gewinnen zu können

China ist der Meinung, mehr zu gewinnen als zu verlieren, wenn es auf Seiten Russlands steht. Die Anwesenheit russischer Experten auf dem WPF verdeutlichte Pekings Pro-Moskau-Tendenz. Doch obwohl die russischen Gäste mit ausgesuchten Redebeiträgen geehrt wurden, zeigt sich seit Februar 2022 deutlich, dass Moskau bestenfalls ein Juniorpartner für Peking ist.

157 Länder unterstützten nach Ansicht eines chinesischen Intellektuellen weder den Westen noch China in der Ukraine-Frage.

Auf unsere Frage nach der militärischen Leistung Russlands reagierten fast alle Experten mit spürbarem Spott. Nicht wenige schienen der Meinung, dass Russland den Status einer Großmacht nicht mehr verdiene.

Diese taktische Tendenz, der russischen Kriegsführung kritisch gegenüberzustehen, geht Hand in Hand mit dem strategischen Wunsch, Putin weder gedemütigt noch entmachtet zu sehen. Obwohl es kritische Stimmen gibt, herrscht Einigkeit darüber, dass China und Russland durch die gemeinsame Vision einer post-westlichen Weltordnung vereint sind.

Lektion 3: „Die Ukraine ist nicht Taiwan“

Viele chinesische Denker glauben, dass der Konflikt in der Ukraine einen Krieg in Taiwan weder wahrscheinlicher noch unwahrscheinlicher macht. Offiziell heißt es: „Die Ukraine ist nicht Taiwan“, aber viele Gelehrte beobachten den Konflikt genau, um daraus zu lernen. Viele waren überrascht von der Einigkeit und dem Aktivismus des Westens mitsamt Sanktionen und Militärhilfe für Kiew.

China beansprucht Taiwan für sich. © Reuters/Ann Wang

Sie stellten jedoch auch fest: Viele der Argumente, sich nicht direkt mit einer Atommacht anzulegen, gelten sowohl für China als auch für Russland. Und sie glauben, dass der Westen nicht direkt kämpfen, sondern eine Igel-Strategie verfolgen, Taiwan bewaffnen und lokale Mächte wie Japan unterstützen würde.

Lektion 4: Peking muss auf Sanktionen vorbereitet sein

China glaubt nicht, dass die wirtschaftliche Interdependenz das Land im Falle einer Konfrontation mit dem Westen schützen wird. Stattdessen muss Peking auf Sanktionen vorbereitet sein.

Dementsprechend wurde auf dem WPF viel über wirtschaftliche Sicherheit, Lieferketten und Sanktionsschutz gesprochen. So wurde Dilma Rousseff, ehemalige brasilianische Präsidentin und jetzt Leiterin der Neuen Entwicklungsbank, vorgeladen, um westliche Versuche der „Entkopplung“ und des „De-Risking“ zu kritisieren und eine „Entdollarisierung“ als Mittel zum Schutz der Länder vor Sanktionen und westlichem Mobbing zu fordern.

In diesem Sinne spiegelt sich die Vision der Weltordnung, die China auf dem WPF vorstellte, stark in seinen Prioritäten in Bezug auf die Ukraine wider. Der Krieg in der Ukraine bietet Peking die Gelegenheit, die Schwächen des Westens auszunutzen, um China international sicherer zu machen.

Indem es seine Beziehungen zum globalen Süden ausbaut, sein Image als Friedensvermittler pflegt und seine Bemühungen um mehr wirtschaftliche Unabhängigkeit beschleunigt.

Indem China den Krieg in der Ukraine stillschweigend billigt und sich gleichzeitig als neutral darstellt, versucht das Land, ein Gleichgewicht zwischen der Aufrechterhaltung seiner pazifistischen Fassade und dem Streben nach offenem Revisionismus zu finden.