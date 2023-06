Ist Prigoschin in Belarus sicher? „Als KGB-Mann wird Putin sich rächen“

Herr Slunkin, eine Maschine des Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin soll heute in Belarus gelandet sein. Wie wird sich sein Aufenthalt dort auf das Land auswirken?

Dass Prigoschin nach Belarus gereist ist, heißt noch lange nicht, dass er sich dauerhaft dort aufhalten wird. Uns fehlt bis heute das Kernstück dieses Puzzles, nämlich was genau am Wochenende passiert ist. Was wurde Prigoschin genau angeboten, dass er seine Truppen kurz vor Moskau zurückpfiff? Prigoschin steht jetzt wie der Verlierer da. Das bedeutet, dass man ihm im Gegenzug etwas Signifikantes angeboten haben muss.