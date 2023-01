Die verbliebenen Einwohner der umkämpften Stadt „Das hier ist unser Bachmut, wir lassen es uns nicht nehmen“

Oleg hat seine Hände in gewaltige Fäustlinge gesteckt. Es ist bitterkalt. Unter den Füßen knirscht leise eine dünne Lage Schnee. Um seinen schmächtigen Oberkörper schlottert eine ausgewaschene Winterjacke.

Der 81-Jährige hat seine schwarze Pelzmütze tief ins Gesicht gezogen. „Was für eine Kälte. Das ist alles, was ich noch an Holz habe“, sagt der alte Mann. Er deutet auf eine Sitzbank vor dem mehrstöckigen Ziegelbau. Darunter sind Äste aufgeschichtet, die er in der Umgebung zusammengetragen hat.

Explosionen haben auch Bäume geknickt. Ganze Baumkronen liegen auf dem Boden. Äste, Zweige – Oleg holt in der Umgebung, was er findet. Hackt und sägt mühsam, bis er das Holz nach Hause schleppen kann. Manchmal bekommt er auch von freiwilligen Helfern ein paar Holzscheite.

Oleg ist in Bachmut aufgewachsen. „Wo soll ich denn in meinem Alter noch hin? Das hier ist meine Heimatstadt“, sagt der 81-Jährige. © Tagesspiegel/Till Meyer

Auf der Sitzfläche der Bank neben dem Hauseingang liegen drei, vier Holzstücke. Mit einer Säge bringt Oleg sie gerade auf die passende Ofengröße. Es ist ein trauriges, verlorenes Bild. In die Fensterrahmen hinter ihm sind Spanholzplatten und graue Plastikplanen genagelt – sonst pfeift der eisige Wind ungehemmt durch das zerborstene Glas.

Olegs Atem bildet Wölkchen, wenn er spricht. „Das war der Einschlag in der Nachbarschaft. Er hat die Fenster in unserem Haus eingedrückt. Der Schlag war gewaltig“, erklärt der Mann mit dem schlohweißen Bart.

Er deutet mit seinem dicken Handschuh in die gegenüberliegende Richtung. Dort gab es einen Volltreffer. Als hätte ein Riese mit einem überdimensionalen Beil ausgeholt und mit voller Wucht tief in die Mitte des Wohnhauses geschlagen. Drei Stockwerke hindurch bis zur Mitte des zweiten Geschosses ist alles eingestürzt.

12.000 Menschen lebten Mitte Dezember noch im umkämpften Bachmut – von einst 74.000

Oleg packt sich einen kleinen Holzstoß unter den Arm und geht mit bedächtigen Schritten die Treppen nach oben. „In Deutschland war ich als junger Marinesoldat“, erzählt er dabei. Auch davon, wie er stets ein wenig über der Sache schwebte. „Als Kranfahrer hab’ ich in Bachmut von oben so manchen Wohnblock wachsen sehen“, fügt er hinzu.

Oleg ist in Bachmut geboren. Bis auf seine Zeit bei der Marine hat er nicht viel von der übrigen Welt gesehen. Vielleicht ist es gut, dass er heute keinen Rundblick von einem Kranführerhaus mehr hat. Was er jetzt sieht und hört, ist schon deprimierend genug: All die Zerstörung, die der Krieg in die Nachbarschaft und selbst in das eigene Haus gebracht hat. Der Donner der Artillerie und der Einschläge, der nicht abreißen will. Die verlassenen Straßen, die sich durch eine weitgehend tote Stadt ziehen. Das alles noch in Vogelperspektive sehen zu müssen, es würde den alten Mann schmerzen.

Oleg zieht seine Wohnungstür auf. Dahinter ist es stockdunkel, denn auch hier sind in die Fensterrahmen Spanholzplatten genagelt.

Im Kerzenschein am Tisch sitzt Luba. Neben ihr wummert ein kleiner Holzofen. „Danke dir, mein Oleg“, sagt sie, als er das Holz ablädt. „Was für ein Elend“, schüttelt die alte Frau den Kopf.

„Selbst Wasser zum Trinken ist ein Schatz geworden. Wir bekommen es von den Helfern, aus der Leitung kommt schon lange kein Tropfen mehr. Wasser zum Waschen? Davon rede ich schon gar nicht mehr“, meint Luba traurig.

Ich laufe nicht vor den Russen davon. Egal, wie viele Bomben sie noch auf uns werfen. Oleg, Bewohner von Bachmut

Derweil ist ihr Mann schon wieder auf dem Weg, um noch einmal Holz zu holen. „Wir bleiben, weil das unsere Stadt ist. Ich bin hier geboren, war fast mein ganzes Leben in Bachmut. Jetzt mit 81 werde ich nicht gehen. Wohin auch, und was erwartet uns dort? Wir haben hier unsere kleine Wohnung. Irgendwie wird es gehen. Ich laufe nicht vor den Russen davon. Egal, wie viele Bomben sie noch auf uns werfen“, sagt er zum Abschied und schiebt sich wieder ein paar Äste unter den Arm.

Die Zahl der Ausharrenden ist nicht bekannt

Laut der Militärverwaltung des Donezker Oblasts lebten Mitte Dezember noch fast 12.000 Menschen in Bachmut. Vor der Invasion zählte die Stadt rund 74.000 Einwohner. Die ukrainischen Behörden hatten schon vor Monaten zur Evakuierung aufgerufen.

Für betagte, kranke und beeinträchtige Menschen boten unter anderem das Rote Kreuz und andere Hilfsorganisationen spezielle Transporte aus der umkämpften Stadt an. Wie viele Tausende Zivilistinnen und Zivilisten derzeit noch in Bachmut ausharren, ist schwer zu sagen.

Auf den Straßen sieht man kaum Menschen, alles wirkt wie leergefegt. Doch wer geht bei Eiseskälte und unter Dauerbeschuss schon auf die Straße?

Ab und an rattern ein Pickup oder ein gepanzertes Fahrzeug der Armee über den Asphalt, vorbei an dunklen Fenstern mit zersplittertem Glas. Vorbei an Häusern, denen Explosionen das Dach weggerissen und in deren Fassaden sich Splitter gefressen haben. Ganze Stadtteile von Bachmut sind zu Ruinenfeldern geworden. Die Schäden sind flächendeckend groß.

Wie schön war unser Bachmut. Olga (43) lebt mit ihren Kindern noch immer in der Stadt.

Viele von denen, die geblieben sind, sind alte Menschen wie Luba und Oleg, die in anderen Orten keine Zukunft mehr sehen. Doch auch Kinder sind darunter, wie die von Olga. Spricht die 43-Jährige von Bachmut, ist es die Stadt vor der Bombardierung durch die russischen Truppen. „Wie schön war unser Bachmut“, sagt sie.

Sie erzählt von Rosenrabatten, einer Wasserfontäne, der berühmten Sektkelterei und den Salzstollen. Für einen kurzen Augenblick vergisst man wirklich gerade, wo man steht. Mitten in einer Wärmestube in der Stadt. Sie liegt etwas mehr als einen Kilometer von Olegs und Lubas Wohnung entfernt. Auf Bänken sitzen hier Menschen dicht an dicht, aus ihren Plastikbechern dampft Tee oder Kaffee.

In einer der Wärmestuben in Bachmut. © Tagesspiegel/Till Meyer

Es sind reihum müde Gesichter, in die man blickt. An einem Tisch stehen Steckdosen zum Aufladen von Handys bereit. Zuhause gibt es keinen Strom mehr. Dank einer kleinen Satellitenschüssel können die Stubenbesucher sogar online gehen, Nachrichten an Freunde und Verwandte senden.

Olga schenkt als Freiwillige für die kleine Hilfsorganisation „Unity of People“ Kaffee und Tee aus. Die Helfer verteilen kostenlose Lebensmittel, Medikamente und das knappe Wasser. „Es ist gut, etwas machen zu können in dieser schlimmen Zeit.“ Die Stadt zu verlassen, das kommt für sie nicht infrage. „Eine Rakete, die kann meine Familie auch treffen, wenn wir zum Beispiel in Dnipro (in der zentralöstlichen Ukraine; Anm. der Redaktion) sind“, meint die 43-Jährige.

Weglaufen, wenn es schwierig wird, das bringt nichts. Olga, Bewohnerin von Bachmut

Sie gibt zu, dass da die Chancen ungleich geringer sind. Aber es ändert nichts an ihrer Entscheidung. „Weglaufen, wenn es schwierig wird, das bringt nichts. Das hier ist unser Bachmut, wir lassen es uns nicht nehmen“, sagt sie. Olgas Kinder sind sieben und zehn Jahre alt. Es gab auch einen Einschlag nahe ihres Wohnhauses.

„Das war furchtbar für die Kinder. Ich habe mit ihnen gesprochen. Ihnen die Lage erklärt. In gefährlichen Situationen soll man Angst haben, aber nicht in Panik geraten“, erklärt sie. Dann fügt sie hinzu, dass sie sich auch noch um alte Menschen aus der Verwandtschaft kümmert, die ebenfalls geblieben sind.

Auch der Vormarsch der Russen in das zehn Kilometer entfernte Soledar kann ihre Meinung nicht ändern, und dass die Invasoren schon in den Außenbezirken der Stadt kämpfen.

Block um Block wird gekämpft

Dort steht Mykyta in einem grauen Wohnblock aus Sowjetzeiten und steuert auf einem Pad einen Drohnenflug. In diesem Teil der Stadt sind keine Zivilisten mehr. Er ist hart umkämpft. Es wütet ein Straßenkampf, der an Stalingrad erinnert.

Block um Block wird gekämpft. 300 Meter entfernt haben sich russische Soldaten verschanzt. Sie schicken ebenfalls Drohnen in den Himmel. Panzer, Artillerie, Grad-Raketenwerfer, alles feuert in das umkämpfe Viertel. Immer wieder hört man Maschinengewehre bellen.

Für uns Soldaten machen Zivilisten die schwere Situation noch komplizierter, wenn wir sie auch noch schützen müssen. Mykyta, Drohnenpilot der ukrainischen Armee

Seit gut einem halben Jahr versuchen die russischen Truppen, Bachmut einzunehmen. Sie rücken Stück für Stück vor, versuchen, die Stadt einzukesseln. Es ist ein brutales Ringen um jeden Meter, das von Angreifern und Verteidigern schwerste Verluste fordert.

Dabei hat Bachmut militärstrategisch seit der ukrainischen Rückeroberung von Liman und Isjum an Bedeutung eingebüßt. Von diesen Städten und von Bachmut aus wollten die russischen Verbände Richtung der Ballungsräume Kramatorsk und Slowjansk vorrücken.

Es ist eisig kalt. Die Kälte und Kämpfe zehren an den Kräften der Soldaten. © Tagesspiegel/Till Mayer

Der 33-jährige Mykyta steht in einer Küche, die von einem anderen Leben erzählt. Eine Katze aus Ton grinst in einem Regal neben Pfeffer- und Salzstreuer. Die Kochtöpfe stehen noch in Reih und Glied. Sie erinnern an eine Zeit, die vergangen ist.

Eine Druckwelle hat Teile der Deckenverkleidung heruntergerissen. Die Fenster sind zersplittert. Tausende von Glasteilen liegen über den Boden verstreut. Ein Blick aus dem Fenster zeigt Zerstörung, ausgebrannte Wohnungen. Ruß, der den Beton schwarz gefärbt hat. Trümmerteile, die über den Innenhof verteilt liegen.

Ja, es ist gut, wenn Menschen ihre Heimat lieben. Aber es ist ein Fehler, jetzt in dieser Stadt zu bleiben. Mykyta, Verteidier von Bachmut

„Ja, es ist gut, wenn Menschen ihre Heimat lieben. Aber es ist ein Fehler, jetzt in dieser Stadt zu bleiben. Noch dazu mit Kindern, das ist unglaublich verantwortungslos“, sagt Mykyta. „Für uns Soldaten machen Zivilisten die schwere Situation noch komplizierter, wenn wir sie auch noch schützen müssen.“

Der Soldat ist verärgert. „Jeder in Bachmut muss doch verstanden haben, dass es hier schnell um Leben und Tod gehen kann.“ Am Block pfeift gerade eine Granate vorbei. „Scccchsschhttt“. Die Einschläge sind scharf zu hören. Wie einige andere zuvor liegen sie ganz in der Nähe.

Wenig später gibt es über Funk aufgeregte Stimmen zu hören. Eine Explosion hat in einer nahen Stellung drei Soldaten unter Trümmern begraben. Die sechs Überlebenden machen sich auf den Weg zum Block, von dem aus Mykyta die Drohne fliegen lässt.

Im Keller finden sie ersten Unterschlupf. Einen der Kämpfer hat die Explosion besonders erwischt, zwei Kameraden haben ihn in die Mitte genommen und schleppen ihn in den spärlich erleuchteten Raum. Der Mann ringt auf einer Pritsche nach Luft.

„Gleich kommt die Evakuierung, haltet euch bereit!“, sagt ihnen ein Soldat. Noch einmal nehmen sie alle Kraft zusammen und hoffen, bei der Evakuierung nicht unter Beschuss zu geraten.

Wie Mykyta gesagt hat: In Bachmut geht es in Sekundenschnelle um Leben und Tod.

Über den Autor Seit 2007 berichtet der (Foto-)Journalist Till Mayer (www.tillmayer.de) aus der Ukraine. Die Dokumentation des Kriegs im Donbas ist seit 2017 ein Langzeitprojekt von ihm. Für seine Fotos und Reportagen wurde er mehrfach ausgezeichnet. Seit Beginn der russischen Großinvasion im Februar 2022 berichtet er regelmäßig für unsere Redaktion aus dem osteuropäischen Land. Ende Oktober ist sein Buch „Ukraine - Europas Krieg“ im Erich Weiß Verlag erschienen

Zur Startseite