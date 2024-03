Anschlag bei Moskau „Es hat sich angedeutet, dass Russland ein Ziel der Terroristen sein könnte“

Herr Schindler, der „Islamische Staat“ (IS) reklamiert den Angriff auf das Veranstaltungshaus bei Moskau für sich. Wie glaubhaft ist das?

Die Attacke hat alle Merkmale einer Attacke des IS. Noch am Freitagabend veröffentlichte die Terrormiliz über ihre Propaganda-Kanäle auf den sozialen Medien ein Statement, in welchem die Gruppe die Verantwortung für den Anschlag übernahm. Dieses Statement war spezifisch in Bezug auf den Ort, das Vorgehen und das Detail, dass die Angreifer nach dem Anschlag fliehen konnten. Deshalb halte ich das Bekenntnis für glaubwürdig.