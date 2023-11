Präsidentenwahl in Argentinien Jack the Ripper oder Graf Dracula – wer ist das geringere Übel?

Wenn Sie die Wahl hätten, wem würden Sie Ihre Kinder anvertrauen: Graf Dracula oder Jack the Ripper? Von wem würden Sie ein Auto kaufen? Und wen von beiden würden Sie zum Präsidenten wählen?

Das ist das Dilemma, vor dem Millionen von Argentiniern stehen. Laut Umfragen wissen zwischen fünf und zwölf Prozent der 35,3 Millionen Wahlberechtigten nicht, wen sie in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen am Sonntag wählen werden. Sergio Massa oder Javier Milei?

Wer ist Massa? Er ist der amtierende Wirtschaftsminister und Kandidat der Peronisten. Der ehemalige rechte Präsident Mauricio Macri – mit dem er rivalisierte, sich verbündete und dann wieder rivalisierte – gab ihm den Spitznamen „ventajita“, kleiner Vorteil. Und die ehemalige linke Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner – mit der er sich verbündete, dann rivalisierte und dann wieder verbündete – nannte ihn vor kurzem „fullero“. Mit anderen Worten: Betrüger.

Hugo Alconada Mon ist ein argentinischer Jurist und Journalist. Er schreibt für internationale Medien wie New York Times, Washington Post und El País.

Massa weiß um seinen schlechten Ruf. Und versucht, die Sache anders darzustellen: Er werde kritisiert, weil er offen für den Dialog sei. Das ist falsch. Viele sagen, dass sein Wort weniger wert ist als eine spanische Pesete, die Währung Spaniens vor dem Euro.

Vom Wirtschaftsminister zum Präsidenten? Wahlplakat von Sergio Massa. © AFP/Luis Robayo

Für viele verkörpert Massa allerdings die letzte Möglichkeit, die Argentinien bleibt, um die Demokratie zu retten. Und so haben sich Intellektuelle, Schauspieler, Schriftsteller und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens für Massa ausgesprochen – oder zumindest gegen Milei.

Präsidentschaftswahlen in Argentinien Am Sonntag, den 19. November wählt Argentinien einen neuen Präsidenten.

wählt Argentinien einen neuen Präsidenten. In der Stichwahl sind der amtierende Wirtschaftsminister Sergio Massa (Unión por la Patria) und der rechtspopulistische Überraschungskandidat Javier Milei (La Libertad Avanza).

(Unión por la Patria) und (La Libertad Avanza). Die erste Runde gewann Massa mit 37 Prozent, Milei landete mit 30 auf dem zweiten Platz.

mit 37 Prozent, Milei landete mit 30 auf dem zweiten Platz. Argentinien befindet sich seit Jahren in einer tiefen Wirtschaftskrise: eine Inflation von 140 Prozent, 40 Prozent der Bevölkerung in Armut.

Die Wahl zwischen Status quo und Antipolitik

Wer ist Milei? Er ist der Überraschungskandidat. Der liberale Wirtschaftswissenschaftler hat eine Vorgeschichte emotionaler Instabilität, latenter – wenn auch nicht expliziter – Aggressivität, geringem Einfühlungsvermögen und sehr geringer Toleranz gegenüber abweichenden Meinungen. Oft fällt der Vergleich mit Trump oder Bolsonaro.

Auf Schultern getragen: Javier Milei im Wahlkampf. © dpa/Sebastian Salguero

Wie Massa ist auch Milei sich seines Rufes bewusst. Er gab einmal zu, zu vehement zu sein, zu ergebnisorientiert. „Der Unterschied zwischen einem Genie und einem Verrückten ist der Erfolg“, hat er mehr als einmal gesagt.

Für viele verkörpert Milei jedoch die Chance, den Status quo zu beenden. Sich der traditionellen Politiker zu entledigen, die Argentinien in den letzten Jahrzehnten in eine wirtschaftliche Krise gestürzt haben, mit hoher Inflation, zunehmender Armut, Unsicherheit und Abwanderung.

Das Dilemma vieler Argentinier könnte auf eine Frage reduziert werden: Was ist ihre Grenze, Massa oder Milei?

Ist auch die Nicht-Wahl eine Option?

Es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit: die Nicht-Wahl. Entweder durch Stimmenthaltung, Abgabe einer ungültigen Stimme oder Streichung der Stimme – in Argentinien herrscht Wahlpflicht. Bei der Wahl zwischen einem Teller mit Steinen und einem Teller mit Mist zieht es manch einer vor, lieber nicht zu essen.

Eine hohe Zahl an Nicht-Wählern könnte die Unzufriedenheit mit den Kandidaten und dem System ausdrücken. Eine Stimme für Massa oder Milei dagegen würde demjenigen, der gewinnt, eine größere Legitimität verleihen.

Aber geht diese Taktik auf? Oder verbirgt hinter der Nicht-Wahl doch bloß ein Akt der Feigheit? Denn sicher ist, dass am Montag einer von beiden Kandidaten an die Macht kommen wird.

Ist es angesichts dieser Tatsache nicht unsere Pflicht als Bürger, das kleinere Übel zu wählen? Bloß: Wer von beiden ist das? Damit sind wir zurück bei der Ausgangsfrage. Dies sind traurige, unsichere Tage des Zweifels in Argentinien. Während unsere Demokratie 40 Jahre alt wird, gehen wir schweren Schrittes zur Wahl.

Vielleicht ist das einzig Positive, das wir aus dieser Situation mitnehmen können, dass sie uns zum Nachdenken zwingt. Viele Menschen, die sonst nicht über Politik reden, verbringen plötzlich ihre Mittag- und Abendessen damit, die beiden Kandidaten zu bewerten und sich zu fragen, was sie tun sollen. Das ist es, was eine Polis ausmacht. Das ist es, was einen Bürger ausmacht.

Und vielleicht ist es eine Gelegenheit, uns zu fragen, wie wir hierhergekommen sind. Lehren zu ziehen und zu korrigieren, was notwendig ist – im Wahlsystem, in den Parteiensystemen, in der Verwaltung. Damit wir in Zukunft nicht wieder zwischen Graf Dracula und Jack the Ripper wählen müssen.

Dieser Beitrag erschien zuerst in der spanischen Zeitung „El País“.