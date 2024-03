Herr Stöbe, Sie waren gerade für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz in Haiti, dem ärmsten Land der westlichen Hemisphäre. Was war Ihr Eindruck?

Ich bin in der Hauptstadt Port-au-Prince angekommen. 80 Prozent der Stadt sind in der Hand von Banden, dazu hat sich im vergangenen Jahr ein Straßenmob formiert, eine Reaktion der Zivilbevölkerung, die sich die Bandendominanz nicht mehr gefallen lassen will. Aber dadurch kommt es zu Lynchmorden, weitere Unschuldige sterben. Ab 18 Uhr bewegt sich nichts mehr in der Stadt, die Straßen werden verbarrikadiert.