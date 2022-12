Barrikadenkampf im Kosovo Serbiens starker Mann muss nachgeben

Höchstpersönlich kündigte Serbiens Staatschef Aleksandar Vucic in der Nacht zum Donnerstag das Ende des Barrikadenkampfs in Nordkosovo an. „Die Barrikaden werden entfernt, das Misstrauen nicht“, erklärte der nationalpopulistische Präsident nach einem zweistündigen Treffen mit Vertretern der Kosovo-Serben.

Falls Pristina sich nicht an die von der EU und den USA gegebenen Garantien halten sollte, von einer Verfolgung der Barrikaden-Besetzer abzusehen, „werden die Serben Nordkosovo für immer abschließen“.

An den Grenzübergängen zu Serbien wurden bereits am Donnerstag morgen Lkw-Barrikaden wieder geräumt. Neunzehn Tage lang hatten sie den überwiegend serbisch besiedelten Nordkosovo isolliert. „Sieg!“ titelten in Belgrad die regierungsnahen Boulevardblätter unisono. „Die entführten Serben sind befreit!“, vermeldete freudig der „Informer“. „Dies ist ein großer Sieg – vor allem für das serbische Volk in Kosovo“, versicherte Peter Petkovic, der Chef von Serbiens Kosovo-Kanzlei.

Vucic wütet gegen Deutschland

Tatsächlich wurde eine der Forderungen der Barrikaden-Besetzer erfülllt. Zwei verhaftete Ex-Polizisten der Kosovo-Serben wurden entlassen. Gleichzeitig konnte Vucic erneut in seiner Lieblingsrolle als Feuerwehrmann für selbst geschürte Brände glänzen. Doch sein Triumph könnte sich auch bald als Pyrrhussieg erweisen.

Mit seinen Kriegsdrohungen und Waffengerasselnämlich hat der immer autoritärer auftretende Vucic in diesen drei Wochen weiteren Kredit in der EU verspielt. Mit ebenso patzigen wie undiplomatischen Ausfällen gegen die deutschen Diplomaten in Belgrad und Pristina, die Kosovo-Berichterstatterin Viola von Cramon und Außenministerin Annalena Baebock haben Regierungschefin Ana Brnabic, aber auch Vucic ausgerechnet die Beziehungen zum wichtigsten EU- und Handelspartner Deutschland nachhaltig gestört.

Deutschland wolle „blinde Hörigkeit“ und „den Balkan völlig dominieren“, wütete Vucic vergangene Woche in einem Interview mit „TV Pink“. Berlin äußerte sich nun scharf. Dass Belgrad auch die serbische Militärpräsenz an der Grenze mit Kosovo verstärkt habe, setze ein „völlig falsches Signal“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Mittwoch. Der serbischen Seite gegenüber sei das sehr deutlich zum Ausdruck gebracht worden.

Freund in Moskau, feindlich gegen Pristina

Die Zeiten, als ausländische Politiker wie die deutsche Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel den wendigen Vucic noch als „Reformer“ priesen, sind offensichtlich vorbei. Das Webportal „nova.rs“ berichtete sogar davon, Vucics rechtspopulistischer Partei SNS drohe der Rauswurf aus der konservativen europäischen Parteienfamilie der EVP.

Es ist natürlich, dass Serbien die Rechte der Serben, die nebenan unter so schwierigen Bedingungen leben, verteidigt, und dass es unnachsichtig reagiert, wenn diese Rechte verletzt werden“ Dmitri Peskow, russischer Regierungssprecher

Vucic gängelt die Presse, und es gibt keine Fortschritte, was die Schaffung rechtsstaatlicher Verhältnisse in Serbien angeht. Aber auch auch andere EU-Partner lasten Belgrad vor allem an, dass es hartnäckig EU-Sanktionen gegen Russland verweigert und sein Versprechen nicht erfüllt, sich mit Kosovo zu verständigen.

Obwohl Serbien offizielle EU-Beitrittskandidatin ist, baut das Land unter Vucic seine Beziehungen zur Russland weiter aus. Moskau trat denn auch im aktuellen Machtkampf mit Kosovo demonstrativ an Serbiens Seite: Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte in Moskau, es sei nur „natürlich, dass Serbien die Rechte der Serben, die nebenan unter so schwierigen Bedingungen leben, verteidigt, und dass es unnachsichtig reagiert, wenn ihre Rechte verletzt werden“. Die Beziehungen Moskaus zu Belgrad seien eng, „historisch und spirituell“-

Kurz vor Weihnachten: Eine Demonstration im serbisch-kosovarischen Grenzgebiet. 19 Tage lang verbarrikadierten serbische Besetzer die Verbindungsstraßen aus Protest gegen die Festnahme serbisch-kosovarischer Polizisten. © imago/Alexandar Djorovich

Doch vor allem die Kosovo-Serben, die auf Geheiß Belgrads erst den Dienst in der Kosovo-Polizei quittierten und dann als Barrikaden-Besatzer auftraten, könnten sich als die eigentlichen Verlierer des von Belgrad inszenierten Barrikadenspektakels erweisen. Eine Strafverfolgung haben sie wegen der EU-Garantien zwar nicht zu fürchten, aber ihren alten Job sind sie vorläufig los. Er rufe allerKosovo-Serben dazu auf, sich für die hunderten von frei gewordenen Stellen in den Staatsinstitutionen zu bewerben, „besonders diejenigen, die bisher keine Chancen hatten“, so Kosovos Premier Albin Kurti.

Ärger auch in Kosovo

Belgrad will die arbeitslos gewordenen Ex-Gesetzhüter im Nordkosovo zwar als eine Art stille Sicherheitsreserve weiter finanzieren. Doch besorgt bezeichnet die EU-Rechtstaatsmission (Eulex) die „störende Präsenz von bewaffneten und maskierten Gruppen“ in Nordkosovo schon jetz als „unakzeptabel“.

Auch in Pristina gibt es nach dem vorläufigen Ende des Barrikadenstreits Ärger. Der um die Unabhängigkeit der Justiz bangende Richterverband zeigte sich besorgt darüber, dass Premier Kurti wütend den Namen des Staatsanwalts forderte, weil der die Überstellung eines inhaftierten Kosovo-Serben in den Hausarrest angeordnet hatte.

Auch Justizministerin Albulena Haxhiu hatte der heimischen Justiz vorgeworfen, sich mit der „Amnestie von Terroristen“ an die Seite „von kriminellen Gruppen“ zu stellen.

