Bürgermeisterwahl in Istanbul Kann die Opposition erneut gegen Erdogans AKP gewinnen?

Der türkische Kommunalwahlkampf geht in die entscheidende Runde. Am Sonntag wird über die Vergabe wichtiger Posten abgestimmt. Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat vor allem ein Ziel: Er will die seit fünf Jahren von der Opposition regierte Bosporus-Metropole Istanbul zurückerobern. Dort leben 16 Millionen Menschen, fast ein Fünftel der türkischen Bevölkerung.