„Das letzte Kontingent nutzen“ Warum sich Hamas-Führer Sinwar wohl umgeben von Geiseln versteckt

Er ist einer der Top-Männer der Hamas: Yahya Sinwar. Der Gaza-Chef der Terrororganisation steht weit oben auf Israels Liste der meistgesuchten Personen. Die israelische Armee hat nun Medienberichten zufolge exakte Informationen, wo sich der Militärchef im Süden des Gazastreifens aufhält. Das berichten unter anderem die „Times of Israel“ und „Israel Hayom“ unter Berufung auf israelische und US-amerikanische Sicherheitskreise.

Demnach greift das Militär den Hamas-Anführer allerdings nicht an, weil er eine große Zahl an lebenden Geiseln um sich haben und als Schutzschilde missbrauchen soll.

Bereits vor zwei Tagen hatte sich der ehemalige Geheimdienst-Chef Amos Yadlin im israelischen Radio dazu geäußert. Das israelische Militär wisse genau, wo Sinwar sich aufhalte, könne diesen aber nicht angreifen, da er sich mit den verbliebenen israelischen Geiseln umgeben habe – quasi als menschliche Schutzschilde. Die IDF wollte sich auf Nachfrage des Tagesspiegel zu den Aussagen nicht äußern.

Das erklärte Ziel Israels beim Krieg im Gazastreifen ist die Zerstörung der Islamisten – und die Befreiung der Geiseln, die sich noch in den Händen der Hamas befinden. Um die Organisation zu zerschlagen, will Israel vor allem an die Anführer herankommen. Yahya Sinwar, der zweitmächtigste Mann hinter dem Hamas-Chef Ismail Hanija, soll einer der Organisatoren des Massakers gewesen sein, das die Islamisten am 7. Oktober in Israel verübten und beim 1200 Israelis getötet wurden.

Von der Hamas kontrolliertes System von Tunneln im Gazastreifen. © Quelle: BBC und Israel Defence Forces I Tsp/Rita Böttcher

Die Suche nach den Top-Leuten gestaltet sich im Gazastreifen besonders schwierig. Das Gebiet ist verwinkelt, die Hamas hatte hier ein weit verzweigtes Tunnel-Netzwerk und viele Verstecke. Ende Dezember vergangenen Jahres hatten die israelischen Streitkräfte (IDF) vermeldet, ein unterirdisches Versteck von Sinwar ausgemacht und zerstört zu haben. Einem Medienbericht zufolge soll der 61-Jährige zudem vor Kurzem der israelischen Armee nur knapp entkommen sein.

Hans-Jakob Schindler ist Senior Direktor des internationalen Counter Extremism Project und leitet das Büro in Berlin.

Dass Sinwar noch im Gazastreifen ist, hält Hans-Jakob Schindler, Senior Direktor des internationalen Counter Extremism Project, für plausibel. „Die Grenze zu Israel ist wirklich sehr dicht und die Grenze zu Ägypten ist ebenfalls sehr gut überwacht und die ägyptische Regierung würde sich ein ,Wegschauen’ in der aktuellen Situation nicht erlauben können“, sagte Schindler dem Tagesspiegel. „Trotz aller Kritik ist die Regierung auf jeden Fall nicht daran interessiert, der Hamas-Führung in irgendeiner Art und Weise zu helfen.“

Israels Armee geht unterdessen weiter mit aller Härte gegen die Terrororganisation in dem Küstengebiet vor. Kürzlich sagte Sprecher der IDF, Daniel Hagari, dass man im Norden des Gazastreifens „die Zerschlagung der militärischen Struktur der Hamas im nördlichen Gazastreifen abgeschlossen“ habe.

Die Anwesenheit von Sinwar sei deshalb auch aus strategischer Sicht bedeutsam. „Er ist derjenige, welcher die meiste Erfahrung mit dem israelischen Militär hat. Als Mitbegründer der al-Kassam-Brigaden und Gründer des Hamas Sicherheitsdienstes ist er ein echter Terrorspezialist“, sagt Schindler. „Ein Verlassen des Gazastreifens von Sinwar ein echter Schlag für die Moral der Hamaskämpfer und der Widerstand würde sicherlich dann merklich schwächer werden.“

Dass Sinwar sich zum eigenen Schutz mit den Geiseln umgibt, die sich immer noch in den Händen der Hamas befinden, hält Schindler auch für wahrscheinlich. „Ich gehe ich davon aus, dass die Hamas plant, das letzte Kontingent der Geiseln dazu zu nutzen, freies Geleit für Sinwar und möglicherweise paar andere hochrangige Hamas Kommandeure aus Gaza zu nutzen.“ 123 Gefangene soll die Hamas noch haben, nachdem in den vergangenen Monaten ein Austausch der Geiseln mit palästinensischen Insassen israelischer Gefängnissen vermittelt worden war.

Sollte Israels Armee so genau darüber Bescheid wissen, wo sich der Hamas-Chef aufhält, stellt sich für Schindler die Frage, „warum eine Geiselbefreiung nicht durchgeführt wird“. Die israelische Regierung ist unter enormem Druck, die Geiseln nach Hause zu bringen. Es ist einer der Punkte, die Ministerpräsident Benjamin Netanjahu von Seiten der Angehörigen immer wieder scharf vorgeworfen wird. „Daher gehe ich davon aus, dass man Hinweise auf den Standort hat, letztendlich sich der Sache jedoch nicht hundertprozentig sicher ist“, sagt Schindler.