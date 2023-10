„Das sind Schritte, die in die Hölle führen“ Verkauft Europa seine Moral an China, Herr Vystrčil?

Herr Vystrčil, Krieg im Nahen Osten und der Ukraine, chinesische Drohungen gegen Taiwan – wie ist die Welt in solche Unordnung geraten?

Ein Hauptgrund ist, dass Europa sich in der Überzeugung eingerichtet hat, man könne sich auf autoritäre Regime verlassen. Diese wiederum haben erkannt, dass sie ihre Macht über uns missbrauchen können. In dem Moment, in dem wir unsere Energiepolitik auf russisches Gas und Erdöl ausrichteten, wusste Russland, dass es unsere Abhängigkeit ausnutzen konnte. Als es dann die Ukraine angriff, herrschte dennoch bei allen große Überraschung.