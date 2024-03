Demo gegen Orbáns „Mafiastaat“ Wie ein geheimes Tonband die Korruption in Ungarn aufdeckt

In Ungarn ist am Dienstag eine politische Bombe geplatzt, die nachhaltige Auswirkungen haben dürfte – nicht zuletzt auf die Dauerherrschaft von Premier Viktor Orbán. Ungarns neuer Politiker der Stunde, Péter Magyar veröffentlichte einen knapp zweiminütigen Ton-Mitschnitt, den er im Januar 2023 in einem privaten Gespräch mit seiner damaligen Ehefrau Judit Varga heimlich aufgenommen hatte.