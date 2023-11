Die afghanische Menschenrechtspreisträgerin Shaharzad Akbar „Die Leute gucken weg“

Frau Akbar, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch. Sie bekommen heute den Menschenrechtspreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Was bedeutet dieser Preis für Sie?

Viel. Ich weiß, dass viele inspirierende Personen und Bewegungen auf der ganzen Welt ihn bekommen haben. Es ist ein wunderbares Gefühl, dass ich nun in diese Kategorie aufgenommen werde. Aber, um ehrlich zu sein: Ich kenne Menschen, die diesen Preis mehr verdienen würden. Es sind die Frauen in Afghanistan, denn sie riskieren viel mehr als ich. Ich kenne Frauen und ihre Familien, die von den Taliban festgenommen und gefoltert wurden. Ich fühle ein Unbehagen, dass ich im Exil bin. Ich fühle mich deshalb in gewisser Weise schuldig.