Von wegen „dumme Russen“ Wo Moskaus Truppen aus ihren Fehlern gelernt haben

Ende Februar wiederholte die russische Armee einen Fehler aus einer früheren Phase des Kriegs: Bei ihrem Eroberungsversuch der ostukrainischen Stadt Wuhledar lenkten die russischen Kommandeure ihre T-64-Panzer wie schon bei ihrem Angriff auf die Hauptstadt Kiew direkt in einen ukrainischen Hinterhalt.

Minenfelder, die die Russen bereits geräumt hatten, wurden nachts mittels Streumunition durch die Ukraine wieder neu verlegt. In dem Moment, in dem das Chaos losbrach, eröffneten die ukrainische Artillerie sowie Panzerabwehrteams das Feuer. Der genaue Hergang der Panzerschlacht um Wuhledar wurde unter anderem von der „New York Times“ detailliert nachgezeichnet. Mindestens 130 zerstörte russische Panzer und gepanzerte Fahrzeuge steckten am Ende im ukrainischen Schlamm.

Vorfälle wie der in Wuledar haben die taktischen wie strategischen Schwächen Russlands in diesem Krieg immer wieder offengelegt. Bei westlichen Beobachtern verfestigte sich so teilweise die Wahrnehmung einer dezimierten, schlecht ausgebildeten und mit mäßigem Equipment ausgestatteten Truppe.

Obgleich vieles davon zutrifft und trotz verlustreicher Fehler wie jenem um Wuhledar gehen westliche Kriegsbeobachter davon aus, dass in der russischen Armee über die vergangenen Monate ein gewisser Lerneffekt eingesetzt hat.

„Im Gegensatz zum Stereotyp der ‚dummen Russen‘ , das sich während des Krieges in der Ukraine entwickelt hat, haben sie in einigen Bereichen ihre Lern- und Anpassungsfähigkeit unter Beweis gestellt“, schreibt der australische Ex-General und Militärexperte Mick Ryan in einer Kurzanalyse.

Für die Ukraine ist das nicht unerheblich.

Russland erzielt nur im Stellungskrieg überhaupt Erfolge

Vor allem aufgrund der schlammigen Böden hat sich auf dem Schlachtfeld zuletzt eine Patt-Situation eingestellt. Mit jedem Tag, an dem die Witterung besser wird, steigt die Wahrscheinlichkeit neuer Offensivoperationen. Das gilt nicht nur für die breit angekündigte ukrainische Offensive.

„Wir wissen, dass die Russen im Frühjahr, wenn sich das Wetter bessert, und das tut es jetzt schon, in einigen Gebieten in die Offensive gehen wollen“, sagte der Kommunikationsdirektor des „National Security Council“ im Weißen Haus, John Kirby, in einem Interview mit dem Sender „France24“ diese Woche.

Im Vergleich zu Kriegsbeginn hat bei der russischen Armeeführung dabei offenbar ein Umdenken stattgefunden. „Sie hat gelernt, dass ihre Truppen nur dann überhaupt noch erfolgreich sein können, wenn sie den beweglichen ukrainischen Verbänden einen Stellungskrieg aufzwingen“, meint Markus Reisner, Oberst beim Österreichischen Bundesheer, im Tagesspiegel-Interview.

Von der anfänglichen Idee, komplexere und großangelegte Manöver - beispielsweise mit Luftlandetruppen und am Boden vorrückenden Truppen - hat man sich mittlerweile verabschiedet. Stattdessen treibt die russische Armeeführung aufgrund seiner numerischen Überlegenheit konzentriert Wellen von Soldaten auf ukrainische Stellungen zu.

„Dabei handelt es sich um eine ausgefeiltere Anpassung der ‘Human-Wave-Taktik’“, schreibt Ex-General Ryan, bei der die anfänglichen Menschenwellen nur die erste Staffel von mehreren seien und jede nachfolgende Staffel aus erfahreneren und fähigeren Truppen bestehe.

Ziel dabei ist es, den Ukrainern Stück für Stück kleine Gebietsgewinne abzupressen und womöglich einen Durchbruch in den Verteidigungsstellungen zu erzwingen. Dabei helfen soll offenbar auch die Ausbildung neuer Schocktruppen, um die ukrainischen Stützpunkte auszuhebeln.

Auch der Einsatz von Raketen mit größerer Reichweite zählt als taktische Anpassung der russischen Armee. Anfang April erklärte ein Vertreter der ukrainischen Luftwaffe, Russland werfe täglich bis zu 20 Lenkbomben, darunter unter anderem sogenannte Gleitbomben, auf ukrainische Stellungen ab.

Ein russischer Soldat an der Front in Cherson. © Imago/ITAR-TASS/Andrei Rubtsov

Diese würden von den russischen Su-35 und Su-34 Jets außerhalb der Reichweite des ukrainischen Luftverteidigungssystems abgefeuert und nahezu geräuschlos mit hoher Geschwindigkeit auf ihre Ziele zufliegen. Dies sei eine Bedrohung, „auf die wir dringend reagieren müssen“.

Allerdings: Wie so oft bei Kriegsgerät geht es vor allem um die Menge, mit der es zur Verfügung steht. Experten zweifeln, dass Russland moderne Raketensysteme in Masse produzieren kann. Immer noch unklar ist zudem, über wie viele Raketen Russland überhaupt noch verfügt, nachdem es zwischenzeitlich seine Bestände durch mehrwöchiges Dauerfeuer dezimiert haben dürfte.

Russland hat aus den vergangenen ukrainischen Offensiven gelernt

Bei der Sicherung seiner eroberten Gebiete hat Russland ebenfalls dazugelernt. Ihre Erfolge in der Offensive konnte die Ukraine vergangenes Jahr vor allem deswegen erzielen, weil sich die russischen Truppen zuvor verausgabt hatten und nicht mehr in der Lage waren, das eroberte Territorium mit seiner kilometerlangen Front ausreichend abzusichern.

Einmal durchgebrochen, trafen die ukrainischen Truppen kilometerweit kaum mehr auf Gegenwehr, was in den großen Geländegewinnen binnen kürzester Zeit resultierte. Das ist nun anders. Vor allem im Süden, im Gebiet zwischen Saporischschja und Melitopol hat Russland seine Verteidigung massiv ausgebaut. Der Landkorridor gilt gemeinhin als geeignet für eine ukrainische Gegenoffensive, weil so eine Teilung der russischen Truppen gelingen könnte und die Versorgung der annektierten Krim durch Russland dann kaum mehr möglich wäre.

Auf den ein bis zwei Kilometer langen Frontabschnitten bestehen die russischen Verteidigungsanlagen in der Regel aus einem Minenfeld, gefolgt von einer Reihe pyramidenförmiger Betonpoller – den sogenannten „Drachenzähnen“. Sie sollen vor allem Panzer am Vorrücken hindern. Es folgt ein weiteres Minenfeld. 400 Meter dahinter befinden sich die Schützengräben. Zuletzt soll ein weiterer Panzerabwehrgraben eine feindliche Offensive erschweren.

Mehrere Experten gehen davon aus, dass Russland in einigen Gegenden im Süden in einem Abstand von Dutzenden Kilometern bis zu drei solcher Verteidigungslinien hintereinander angeordnet hat.

Waffensysteme und Informationen sprechen für die Ukraine

Wie aber kann die Ukraine auf die Anpassungen seitens Russlands reagieren?

Übergeordnetes Ziel für Kiews Truppen wird es sein, mit seinen neuen Kampfpanzern aus dem Westen schnell in die Tiefe vorzurücken, um die gegnerischen Reserven so zu überflügeln. „Aus dem Stellungskrieg wird so bestenfalls ein Bewegungskrieg, in dem die beweglicheren ukrainischen Einheiten ihre Vorteile voll ausspielen können“, sagt Oberst Reisner.

Er meint, für den Erfolg der ukrainischen Offensive werde es entscheidend sein, den Hauptangriffsstoß so lange wie möglich durch kleinere Ablenkungsmanöver zu verschleiern und die russischen Reserven so zum Rotieren zu bringen. Und was ist mit den verstärkten Verteidigungsanlagen?

Um größere Verluste wird die Ukraine bei einer möglichen Einnahme nicht herumkommen. Weil der Westen sich weigere, Kampfjets zu liefern, zwinge er die Ukraine, „auf die harte Tour zu kämpfen“ meint Philips O’Brien, der Militärhistoriker und Professor für strategische Studien an der St.-Andrews-Universität in Schottland.

Übersetzt bedeutet das: Jedes Minenfeld muss einzeln geräumt, jeder Schützengraben gestürmt werden. Für die Ukraine sprechen dabei vor allem zwei Faktoren. Während Russland sukzessive auf immer älteres Kriegsgerät zurückgreifen muss, zuletzt gab es sogar Berichte über den möglichen Einsatz von Panzern aus den 40er und 50er Jahren, wird die ukrainische Armee mit modernen Waffensystemen aus dem Westen ausgestattet. Mit zunehmender Kriegsdauer kommt diese Asymmetrie immer stärker zum Tragen.

Und die Ukraine wird bei ihrer Offensive genau wissen, wann und wo sie ihre Überlegenheit am besten ausspielen kann. Denn trotz der nun geleakten Dokumente besitzt Kiew noch immer einen immensen Informationsvorteil. Es ist mittlerweile gut dokumentiert, in welchem Ausmaß die US-Geheimdienste ihre ukrainischen Kollegen nahezu in Echtzeit über das Vorgehen und die Bewegungen auf russischer Seite informieren.

„In dem Moment, in dem die Offensive beginnt, kann man demnach sicher sein, dass die USA die Schwachstellen in den Verteidigungspositionen der Russen ausgemacht und durchgegeben haben werden“, sagt Oberst Reisner.