Die Welt zu Gast bei Modi Indien nutzt den G20-Gipfel zur globalen Profilierung

Während des BRICS-Gipfels in Johannesburg im August konnte Indiens Premier Narendra Modi stolz der Welt die erste Landung einer indischen Sonde auf dem Mond verkünden: „Dies ist ein historischer Moment, er lässt das Signalhorn für ein entwickeltes Indien ertönen“. An diesem Wochenende ist Modi nun selbst Gastgeber beim G20-Gipfel in Neu-Delhi.