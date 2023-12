Drohnenaufnahmen zeigen Tat Russische Soldaten haben wohl erneut ukrainische Kriegsgefangene getötet

Ukrainische Drohnenaufnahmen zeigen eine weitere Exekution ukrainischer Kriegsgefangener durch russische Soldaten in der Nähe von Robotyne im Westen der Oblast Saporischschja. Das berichtet „The Institute for the Study of War“ (ISW) auf seinem Kanal bei X.

Das am 27. Dezember veröffentlichte Video zeigt demnach, wie russische Soldaten drei ukrainische Soldaten erschießen, die von russischen Streitkräften in einer Baumreihe westlich von Verbove (östlich von Robotyne) gefangen genommen worden seien. Später zeige das Video, wie ein russischer Soldat erneut auf einen bereits toten ukrainischen Soldaten schieße.



Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft gab laut ISW bekannt, dass sie Ermittlungen eingeleitet habe. Der Vorfall hat sich demnach an einem nicht näher bezeichneten Datum im Dezember 2023 ereignet.

Das ISW hatte zuvor über Drohnenaufnahmen berichtet, die zeigen sollen, wie am 13. Dezember russische Soldaten ukrainische Kriegsgefangene in der Nähe von Robotyne als menschliche Schutzschilde einsetzten. (Tsp)