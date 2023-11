Effektiv, erneuerbar, emissionsarm Wo in der Schweiz aus Wasser Strom gemacht wird

Es ist vier Uhr morgens am Grimselsee im Schweizer Kanton Bern. Nebel liegt auf dem Wasser. Doch an Ruhe und Idylle ist nicht zu denken: Flutlicht strahlt, Hammerschläge durchbrechen die Stille, eine Kreissäge heult auf. Am Haken eines Kranes baumeln Verschalungstafeln. Unaufhörlich wird Beton gemischt. Die Arbeiter der Nachtschicht müssen noch zwei Stunden ran. „Das ist absolut ein Jahrhundertprojekt“, sagt Adrian Deuschle. Es ist jetzt zehn Uhr morgens. Der frühere Polizist und Bergführer Deuschle zeigt Besuchern im Auftrag der Kraftwerke Oberhasli (KWO) die Großbaustelle.